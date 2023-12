A outra semifinal terá a dupla número dois do mundo do espanhol Antomi Ramos e do russo Nikita Burmakin. Eles salvaram match-point para derrotar os brasileiros Diogo Carneiro e Mateus Buemo por 3/6 6/3 11/9 na quadra central lotada com 2.500 pessoas na Praia do Francês: "Tivemos muita sorte de ganhar essa partida. Parabenizar nossos adversários que jogaram muito bem. Saque de Carneiro foi um grande problema hoje. Tivemos quatro match-points, jogo muito forte, com muita pressão. Vamos para o sábado, esperamos jogar melhor", disse Nikita: "Sabíamos que seria um jogo difícil , Eles tinham ganho do Mola e do Allan. Diogo sacou demais, Mateus teve performance incrível, devolveu pra caramba. No super tie-break qualquer coisa acontece, hoje ficamos felizes pois caiu no nosso lado. Saio com sensação positiva, mas vamos tentar melhorar", completou Antomi. A parceria encara a dupla dos brasileiros Thales Santos e Daniel Schmitt que derrotaram Álvaro Campanharo e Felipe Poffo por 6/4 3/6 10/7.