A derrota e o desempenho ruim do Manchester City contra o Tottenham fizeram o jornal inglês "Daily Mail" detonar o time de Pep Guardiola. Os donos da casa perderam por 2 a 0, neste sábado (23), pela segunda rodada da Premier League, e viram o brasileiro Richarlison brilhar no Etihad Stadium. O City perdeu a liderança para o adversário e caiu para a quarta posição na tabela.

continua após a publicidade

Relembrando que esta pode ser a última temporada do treinador no clube londrino, a matéria elogia os Spurs pelo bom aproveitamento das falhas – especialmente do setor defensivo – cometidas pelo adversário, afirmando que "a aura do Manchester City se foi":

— Por onde começar esse desastre de 2 a 0? Como quantificar ou explicar uma tarde que revelou simultaneamente uma defesa fraca, um goleiro desconfortável e um Tottenham excepcional em explorar tudo isso? Com uma linha alta acelerada a níveis perigosos pelo novo número 2 de Pep Guardiola, eles foram pisoteados pelo astuto Thomas Frank, do Spurs — destaca a publicação do "Daily Mail".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pep Guardiola lamenta derrota do Manchester City para o Tottenham na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

⚽ Como foi a partida entre Manchester City e Tottenham?

Mesmo fora de casa, o Tottenham conseguiu ter o domínio dos primeiros 45 minutos do jogo. A equipe de Thomas Frank não deixou o Manchester City criar muitas chances e, quando perdia a bola, utilizou a pressão alta para recuperar a posse rapidamente. Richarlison, inclusive, teve grande papel na marcação dos Spurs no início da partida.

continua após a publicidade

Aos 35 minutos, o Tottenham abriu o placar no Etihad Stadium. Richarlison recebeu uma bola em velocidade pela direita, chegou perto da grande área e cruzou para o meio; o atacante Brennan Johnson finalizou de primeira para o fundo da rede. Pouco depois, o Tottenham marcou o segundo. A defesa do Manchester City trocou passes dentro da própria área e James Trafford tocou errado após pressão de Richarlison. O brasileiro ameaçou o chute, driblou e o goleiro conseguiu defender. Porém, na sobra, João Palhinha finalizou e ampliou para os Spurs.

Na volta do intervalo, o Manchester City entrou em campo tentando pressionar ao máximo para induzir o Tottenham a cometer erros, mas os londrinos conseguiram voltar a controlar o jogo. O trio Sarr, Palhinha e Bentancur dominaram o jogo e fizeram o ataque funcionar, com destaque para Richarlison.

Após algumas mudanças, como a entrada de Bernardo Silva, Foden e Rodri, e a saída dos destaques do ataque do Tottenham, o City de Guardiola passou a comandar as ações com a posse de bola.

Na reta final da partida, os Spurs desceram para o primeiro terço do campo e defenderam a própria meta, vendo apenas o time de Guardiola jogar. Porém, não foi o suficiente. O Tottenham ainda teve a melhor chance no segundo tempo com Solanke: o centroavante puxou o contra-ataque e bateu cruzado, mas Trafford espalmou; na sobra, Odobert cabeceou e o goleiro salvou mais uma vez.

📆 O que vem por aí?

Agora, o City visitará o Brighton no próximo domingo (31), às 10h (de Brasília), em busca de reassumir a liderança da Premier League. Do outro lado, o Tottenham recebe o Bournemouth, em Londres, no sábado (30), às 11h (de Brasília).