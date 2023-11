Com este empate, o Grupo F está completamente embolado e PSG, Newcastle e Milan ainda tem chances de classificação. O clube parisiense está com sete pontos e enfrenta o líder e já classificado, Borussia Dortmund, no dia 13 de dezembro, quarta-feira. Já o clube inglês, com cinco pontos na tabela, depende de um tropeço do clube parisiense para conquistar a vaga para as oitavas de final. Para isso, o Newcastle vai enfrentar o Milan, em casa, no mesmo dia.