O PSG prepara a saída de três jogadores ainda nesta janela de transferências. O trio de espanhóis Marco Asensio, Carlos Soler e Arnau Tebas deve deixar o clube após as chegadas de Lucas Chevalier e Illya Zabarnyi, segundo o jornal "Ás".
Asensio, que perdeu espaço a partir de novembro da última temporada, foi orientado pelo técnico Luis Enrique a buscar outro clube. Emprestado ao Aston Villa em janeiro, esteve próximo de fechar com o Fenerbahçe no mês passado, mas divergências financeiras impediram o acerto. O salário de 6,2 milhões de euros (R$ 39,3 milhões) anuais é visto como obstáculo para novas negociações.
Carlos Soler, assim como o compatriota, vem treinando com o time B do Paris enquanto aguarda proposta. Ele passou aúltima temporada emprestado ao West Ham, e uma volta ao futebol espanhol surge como possibilidade.
Por fim, Arnau Tenas não é considerado descartado por Luis Enrique, mas a chegada de Chevalier reduz as chances do goleiro de atuar. Contratado em 2023 após deixar o Barcelona, o goleiro fez apenas um jogo pelo PSG na última temporada e tem propostas de clubes da Espanha e da Inglaterra.
