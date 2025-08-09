menu hamburguer
PSG quer se desfazer de trio ainda nesta janela de transferências, diz jornal

Asensio, Soler e Tebas estão na lista de dispensas do clube francês

Asensio PSG
imagem cameraAsensio em ação pelo PSG (Foto: Bertrand Guay/AFP)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
06:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG prepara a saída de três jogadores ainda nesta janela de transferências. O trio de espanhóis Marco Asensio, Carlos Soler e Arnau Tebas deve deixar o clube após as chegadas de Lucas Chevalier e Illya Zabarnyi, segundo o jornal "Ás".

Asensio, que perdeu espaço a partir de novembro da última temporada, foi orientado pelo técnico Luis Enrique a buscar outro clube. Emprestado ao Aston Villa em janeiro, esteve próximo de fechar com o Fenerbahçe no mês passado, mas divergências financeiras impediram o acerto. O salário de 6,2 milhões de euros (R$ 39,3 milhões) anuais é visto como obstáculo para novas negociações.

Carlos Soler, assim como o compatriota, vem treinando com o time B do Paris enquanto aguarda proposta. Ele passou aúltima temporada emprestado ao West Ham, e uma volta ao futebol espanhol surge como possibilidade.

Por fim, Arnau Tenas não é considerado descartado por Luis Enrique, mas a chegada de Chevalier reduz as chances do goleiro de atuar. Contratado em 2023 após deixar o Barcelona, o goleiro fez apenas um jogo pelo PSG na última temporada e tem propostas de clubes da Espanha e da Inglaterra.

Luis Enrique na beira do campo em PSG x Bayern de Munique (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Luis Enrique na beira do campo em PSG x Bayern de Munique (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

