PSG quer a contratação de Bernardo Silva e pode envolver promessa na negociação

Bernardo Silva soma oito gols em 35 jogos na atual temporada (OLI SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 16:53 • Paris (FRA)

A próxima janela de transferências europeia pode marcar o PSG como principal time nas movimentações. Com a iminente saída de Mbappé ao Real Madrid, o time parisiense estuda se reforçar para a temporada 2024/25, e o alvo mais desejado é Bernardo Silva, do Manchester City.

Sem o astro francês, o Paris Saint-Germain perde força dentro de campo, e Nasser Al-Khelaïfi quer montar um time competitivo para 2024/25. Segundo o portal 'Caught Offside', a diretoria planeja oferecer Xavi Simons, uma de suas maiores promessas, além da oferta, para tirar o português do time de Pep Guardiola.

➡️ PSG demonstra interesse em trio do Barcelona para o lugar de Mbappé

O holandês, de 20 anos, está emprestado ao RB Leipzig, sendo um dos destaques dos alemães no meio-campo, atualmente com oito gols em 35 jogos. Já Bernardo Silva, tem contrato com os ingleses até junho de 2026, mas não descarta uma saída em busca de novos desafios na carreira.

Aos 29 anos, Silva já disputou a Ligue 1 pelo Mônaco, e também expressou desejo de voltar a vestir a camisa do Benfica, onde foi revelado para o futebol. A provável proposta pode se tornar tentadora por conta da realidade financeira do Paris Saint-Germain em poder atender aos pedidos, além do Manchester City já ter demonstrado interesse em Simons.

Na atual temporada, Bernardo tem 35 jogos, oito gols e cinco assistências. Ao longo de sete anos, o camisa 20 já conquistou 15 títulos, incluindo cinco Premier League e uma Champions League.

FUT INTERNACIONAL