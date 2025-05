Libertadores: Racing bate Bucaramanga e é toma ponta grupo do Fortaleza

O Racing venceu o Atlético Bucaramanga por 4 a 0 nesta terça-feira (6), no Estadío Américo Montanini, na Colômbia, pela quarta rodada do grupo E da Libertadores, que tem ainda Fortaleza e Colo-Colo. Adrián Martínez, Santiago Solari, Santiago Sosa e Martín Barrios fizeram os gols da partida.

Com o resultado, a La Academia assume momentaneamente a liderança da chave e chega a sete pontos. O Leão do Pici, com quatro pontos, enfrenta os chilenos, que têm dois pontos, ainda nesta terça-feira. O Bucaramanga, por sua vez, tem cinco pontos somados

Bucaramanga x Racing: como foi o jogo?

Mesmo fora de casa, o Racing não tomou conhecimento do Bucaramanga. Os donos da casa dominaram a posse de bola do início ao fim, mas os argentinos apostaram nos contra-ataques e conseguiram a goleada na Colômbia.

Adrián Martínez abriu o placar logo aos três minutos, batendo de pé direito dentro da área após saída em velocidade. La Academia se manteve recuada, esperando as chances nos contra-ataques, e aproveitou nova chance já aos 11' do segundo tempo, quando Solari acertou chute de fora da área.

O terceiro veio não muito depois, aos 24'/2ºT. Ignacio Rodríguez cruzou, e Sosa completou de cabeça. Já nos acréscimos, Barrios recebeu de Martirena dentro da área para fechar a goleada do Racing sobre o Bucaramanga fora de casa.

Classificação do grupo E da Libertadores

1. Racing - 7 pontos 2. Bucaramanga - 5 pontos 3. Fortaleza - 4 pontos (-1 jogo) 4. Colo-Colo - 2 pontos (-1 jogo)