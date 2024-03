PSG demonstra interesse em trio do Barcelona para o lugar de Mbappé

Comissão técnica do PSG esteve presente na partida entre Barcelona e Napoli, pela Champions League (LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 15:44 • Paris (FRA)

A janela de transferências do verão europeu ainda não abriu, mas as especulações iniciaram. Com a provável saída de Mbappé ao Real Madrid, o Paris Saint-Germain monitora jogadores para suprir a ausência do francês, com trio do Barcelona na mira.

De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o presidente parisiense, Nasser Al-Khelaïfi, está de olho nas jóias Lamine Yamal e Pau Cubarsí, além de Frenkie de Jong. A publicação informa que parte da comissão técnica do PSG esteve presente na partida entre Barça e Napoli, pela Champions League, nesta terça-feira (12).

➡️ Deschamps, técnico da França, deseja travar ida de Mbappé às Olimpíadas

Frenkie de Jong é interesse de mais tempo do PSG, que vive indefinição sobre renovação contratual, mas não é prioridade absoluta no momento. Por outro lado, Lamine Yamal está no foco não só dos franceses, mas de outros clubes rivais por conta das boas atuações e da baixa idade. Segundo a mídia europeia, o Barcelona já teria recusado uma oferta de 200 milhões de euros (em torno de R$1 bilhão) pelo camisa 27.

Por enquanto, o Paris Saint-Germain apenas monitora a situação do trio do clube espanhol, ainda sem exercer uma oferta. Apesar do não interesse do Barcelona em negociar os jogadores, a situação econômica por conta do Fair Play Financeiro pode ser um dificultador para manter os atletas, tornando o futuro na Catalunha incerto.

