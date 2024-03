Jogador de time francês sai do coma após choque de cabeça, mas ainda inspira cuidados

Alberth Elis entra em coma após traumatismo crâniano (Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 15:22 • Bourdeaux (FRA)

Alberth Elis, atacante hondurenho que sofreu um traumatismo craniano durante uma partida no final de fevereiro, "está muito melhor", declarou o técnico de seu clube Bordeaux, Albert Riera. O atleta chegou a ser colocado em coma induzido em meio a um prognóstico vital "incerto" após um choque de cabeça na partida do time pela segunda divisão do Campeonato Francês.

— Ele está começando a progredir. Está bem. Ele fala, entende tudo, mas são coisas com as quais é melhor ter cuidado — disse o técnico espanhol.

— É raro que coisas assim aconteçam, então você não sabe como vai ser. Ouvimos histórias que aconteceram, como a de Rico, o goleiro do PSG (o espanhol Sergio Rico, que foi atropelado por um cavalo no ano passado em no sul de Espanha), que esteve em coma durante 25 dias — recordou.

O jogador, de 28 anos, teve um choque de cabeça na partida contra o Guimgamp, pela segunda divisão do campeonato francês, em 24 de fevereiro. Alberth Elis foi levado as pressas para um hospital, onde foi submetido a uma cirurgia e depois colocado “em coma artificial” com “prognóstico vital e funcional” então incerto.

Elis saiu do coma quatro dias após o choque de cabeça. A família do jogador indicou que ele parecia estar "se recuperando progressivamente".

O atacante deixou o hospital de Bourdeaux e foi transferido para uma clínica particular da região, onde vem recebendo visitas de companheiros do clube.