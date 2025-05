Em partida definida apenas na prorrogação, a Inter de Milão superou o Barcelona por 4 a 3 para avançar à final da Liga dos Campeões. Depois dos Nerazzurri abrirem 2 a 0, a equipe catalã conseguiu a virada e caminhava para se classificar. Neste sentido, muitos torcedores da Inter deixaram o estádio Giuseppe Meazza de forma precoce. O que eles não esperavam era o empate e, consequentemente, a classificação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O momento do jogo era totalmente voltado para o Barcelona, que vencia por 3 a 2 e tinha o domínio da posse de bola com poucos minutos para o fim. A Inter, por sua vez, pressionou até o fim para tentar alcançar a classificação. Ela surtiu efeito depois de escorregão de Gerard Martín, que perdeu a bola para Dumfries. O holandês encontrou Acerbi na área para marcar.

continua após a publicidade

No exato momento em que Acerbi empatou a partida, já nos acréscimos da segunda etapa, os torcedores que saíram do Giuseppe Meazza tentaram retornar para dentro do estádio. A segurança, porém, impediu que eles voltassem. A cena viralizou nas redes sociais.

➡️ Na prorrogação e com duas viradas, Inter bate o Barcelona e vai à final da Champions

Os torcedores, além de perderem o gol de Acerbi, também deixaram de presenciar a virada histórica da Inter. Na prorrogação, Frattesi, que já havia marcado tento importante na classificação contra o Bayern de Munique, foi o responsável por aquele que deu a classificação à final para a Inter.

continua após a publicidade

Lautaro Martínez comemora gol da Inter de Milão contra o Barcelona (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Inter de Milão aguarda Arsenal ou PSG para final em Munique

Agora classificada para a final, a Inter aguarda a definição de quem será seu adversário. A segunda vaga ficará com Arsenal ou PSG, que se enfrentam na quarta-feira (7), pela volta da segunda semifinal da Champions. A ida, em Londres, terminou em 1 a 0 para a equipe francesa.