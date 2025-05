Reação de Raphinha após eliminação do Barcelona na Champions repercute

Não deu para o Barcelona, de Raphinha. A equipe espanhola foi eliminada da Champions League, nesta terça-feira (6), após perder para a Inter de Milão por 4 a 3, no Estádio San Siro, pela semifinal do torneio. O resultado fez o atacante brasileiro deixar o gramado bastante emocionado.

Raphinha não conteve as lágrimas após o apito final. Durante a partida, o camisa 11 foi um dos destaques da equipe do técnico Hansi Flick. Ele chegou a marcar o terceiro gol do Barcelona no confronto, que momentaneamente garantia a classificação para a final da Champions League. Contudo, a Inter de Milão, com muita resiliência empatou a partida em 3 a 3, nos minutos finais do tempo regulamentar, e posteriormente confirmou a vitória na prorrogação.

Com a eliminação, o brasileiro apareceu chorando em campo e precisou ser consolado por companheiros de equipe e adversários. A cena viralizou nas redes sociais. Diversos internautas se comoveram com a imagem do atacante e desejaram forças.

Raphinha na temporada

O brasileiro foi um dos principais nomes da equipe do técnico Hansi Flick. Até o momento, o camisa 11 tem 52 jogos disputados na temporada, tendo 31 gols e 25 assistências. Com os números, especulavam-se que Raphinha poderia ser cotado para a Bola de Ouro, caso vencesse a Champions League.

A derrota para a Inter de Milão pode ter afastado o brasileiro de determinado objetivo. Além disso, tirou dele as chances de conquistar a primeira vez na carreira o principal título do futebol europeu.

Inter de Milão na final da Champions League

Com a vitória sobre o Barcelona, o time italiano se classificou para a a final da UEFA Champions League. Agora, a equipe do técnico Simone Inzaghi espera o resultado do confronto entre Arsenal e PSG, para saber o adversário na decisão europeia.

A equipe inglesa e francesa entram em campo nesta quarta-feira (7), às 16h, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, para definir o último classificado para a final da Champions League. No primeiro confronto da semifinal, a equipe do técnico Mikel Arteta foi superada por a de Luis Enrique, dentro de casa.