Deschamps e Mbappé foram finalistas da Copa do Mundo juntos em 2018 e 2022 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 13:45 • Paris (FRA)

O jornal "L'Équipe" informou, nesta quinta-feira (14), que Kylian Mbappé pode não disputar as Olimpíadas de Paris pela França. Apesar de este ser o desejo do atleta, o técnico da seleção principal, Didier Deschamps, quer travar a ida do craque.

O motivo da trava é o desgaste físico de Mbappé. O camisa 7, atualmente no PSG, deve encerrar sua jornada na capital francesa e viver uma nova aventura com o Real Madrid, além de ter em seu calendário a disputa da Eurocopa entre junho e julho. Caso a equipe de Deschamps chegue à final, o atacante teria menos de uma semana para integrar o grupo olímpico e se preparar para a competição.

Portanto, Didier entende que seria ruim ver Kylian - ou qualquer um de seus convocados para a Euro - também atuando nas Olimpíadas. O ídolo Thierry Henry, que comandará o time em Paris, estaria pensando em montar um ataque de ouro com Griezmann, Giroud e o próprio Mbappé, preenchendo as vagas destinadas a jogadores com mais de 23 anos segundo o "Le Parisien".

Ainda que deseje estar em ação nos Jogos Olímpicos, o artilheiro da última Copa do Mundo entende que seu foco deve estar na Eurocopa. Tendo disputado a competição em 2021, Kylian desperdiçou o pênalti que eliminou os Bleus frente à Suíça, e terá a oportunidade de reescrever essa história na Alemanha.

Didier Deschamps e o atacante Kylian Mbappé durante atividade no período da Copa de 2022 (Foto: Franck Fife/AFP)