A semifinal histórica entre Inter de Milão e Barcelona, pela volta da Champions League, quebrou recorde de gols na competição. Ao todo, foram 13 no total das duas partidas, se tornando assim, um dos confrontos de mata-mata com mais tentos na história. Foi apenas a terceira vez que duas equipes somaram o número de gols em questão, sendo a primeira que terminou com pelo menos três gols para cada lado em ambos os jogos.

Depois de 3 a 3 na ida, Inter de Milão e Barcelona repetiram a dose e, no tempo regulamentar, protagonizaram outro 3 a 3 na Champions League. Na prorrogação, a equipe italiana levou a melhor ao vencer por 4 a 3 e seguir para a final. Foi a segunda semifinal com 13 gols, sendo a primeira em 2018/18, entre Liverpool e Roma.

O confronto entre Bayern de Munique e Sporting, válido pelas oitavas de final de 2008/09, também totalizou 13 gols somando ambas as partidas, sendo 12 deles foram apenas da equipe alemã. Até hoje, nenhum duelo de mata-mata superou a marca em questão.

Duelos de mata-mata com mais gols na Champions League

Frattesi comemora gol pelo Inter contra o Barcelona (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

1️⃣ Inter de Milão 7 x 6 Barcelona - semifinal, 2024/25

2️⃣ Liverpool 7 x 6 Roma - semifinal, 2018/19

3️⃣ Bayern de Munique 12 x 1 Sporting - oitavas de final, 2008/09

4️⃣ Lyon 10 x 2 Werder Bremen - oitavas de final, 2004/05

5️⃣ Chelsea 7 x 5 Liverpool - quartas de final, 2008/09

Esta será a segunda final da Inter de Milão nos últimos quatro anos. Na ocasião anterior, a equipe perdeu para o Manchester City por 1 a 0. Os Nerazzuri, agora, aguardam a definição de quem será seu adversário na decisão. A vaga ficará entre Arsenal e PSG, que se enfrentam na quarta-feira (7), pela volta das semis. A ida, em Londres, terminou em 1 a 0 com gol de Ousmane Dembélé.