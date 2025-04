Gerard Martín será titular do Barcelona no jogo da volta contra o Borussia Dortmund pelas quartas de final da Champions League. O jovem defensor de 23 anos terá a importante missão de substituir Alejandro Baldé, que machucou a posterior da coxa no jogo fora de casa contra o Deportivo Alavés, em partida válida pelo campeonato espanhol. Baldé ficará de fora por até quatro semanas.

Agora, Gerard Martín terá que dar um importante passo em sua carreira, levando em conta o desafio que tem pela frente. O primeiro passo será o jogo de volta das quartas de final da Champions League. Apesar da boa vantagem do Barça, o Borussia Dortmund deve entrar em campo de forma ofensiva, em busca do milagre. Por isso, o papel defensivo será decisivo para a classificação do time catalão. Também é provável que Gerard Martín seja titular na final da Copa do Rei contra o Real Madrid, e o jogador vai ter a difícil missão de parar Rodrygo e Mbappé pelo lado direito do ataque merengue.

O ex-defensor do Cornellà já foi titular em dez partidas. O saldo com Gerard Martín entre os onze iniciais é de oito vitórias, um empate (2 a 2 em Vigo) e uma derrota (4 a 2 em Pamplona). Na Champions League, foi titular em dois jogos; na LaLiga, em seis; e na Copa, em dois.

Escalações de Borussia Dortmund e Barcelona

Lamine Yamal e Robet Lewandowski comemorando gol contra o Borussia Dortmund pela Champions (Foto: Reprodução/Barcelona)

O Barcelona entra em campo com Szczesny; Koundé, Cubarsi, Ronald Araújo, Gerard Martín; De Jong, Fermín López, Gavi; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Titular da lateral-esquerda, Alejandro Balde não está à disposição por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Por outro lado, o Dortmund inicia com muitas modificações em relação ao time que foi goleado na Catalunha. Kovac optou por entrar com Kobel; Yan Couto, Anton, Süle, Bensebaini; Nmecha, Gross e Svensson; Beier, Guirrasy e Adeyemi.