Supercopa da Itália: equipes de Milão buscam marca histórica na competição
Competição será realizada em Riade, capital da Arábia Saudita
- Matéria
- Mais Notícias
Entre os dias 18 e 21 de dezembro será realizada a Supercopa da Itália, em Riade, capital da Arábia Saudita. No torneio curto, que reunirá os campeão e os vice do Campeonato Italiano e da Coppa Italia, as equipes de Milão entrarão na competição com a chance de igualar o recorde da Juventus como maior campeão.
Relacionadas
- Fora de Campo
Europeus criticam brasileiro em PSG x Flamengo: ‘Pelo amor de Deus’
Fora de Campo17/12/2025
- Futebol Internacional
Espanhóis reagem a pênalti de Jorginho, do Flamengo, contra o PSG: ‘Frieza’
Futebol Internacional17/12/2025
- Lance! Biz
Príncipe saudita avança para comprar o Al-Hilal por valor bilionário
Lance! Biz17/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O primeiro jogo será entre Napoli (campeão italiano) e Milan (vice-campeão italiano), na quinta-feira (18), no King Saud University Stadium. No dia seguinte, no Al-Awwal Park, a outra semifinal será entre Bologna (campeão da Coppa Italia) e Inter de Milão (vice-campeão italiano). A decisão será no domingo (21). Todos os jogos serão às 16h (de Brasília).
Milão em busca do enea
Participantes como vice-campeões dos torneios italianos na temporada passada e finalistas em 2024, Inter de Milão e Milan chegarão na Supercopa em busca de conquistarem o eneacampeonato e empatar com a Juventus como os maiores campeões da competição.
Atual campeão, o Milan chega em bom momento, na vice-liderança do Campeonato Italiano e com apenas uma derrota na liga, ainda na primeira rodada, contra a Cremonese. Já na Coppa Italia, os comandados Massimiliano Allegri foram eliminados para a Lazio, por 1 a 0.
Do outro lado, a Inter de Milão lidera a Serie A Italiana, com 33 pontos, um a mais que os rivais rossoneros. Na Champions League, a equipe de Cristian Chivu teve bom início, com quatro vitórias seguidas, mas foi derrotado nas duas últimas rodadas e, agora, ocupa a sexta colocação na tabela da fase de liga. Na Coppa Italia, os Nerazzurri avançaram após golear o Venezia por 5 a 1.
Tricampeão? Campeão Inédito?
Os outros participantes são Napoli e Bologna, atuais campeões do Campeonato Italiano e da Coppa Italia, respectivamente. Comandados por Antonio Conte, a equipe napolitana ocupa a terceira colocação, dois pontos atrás da líder Inter de Milão. Pela Champions League, o time teve início difícil, com três derrotas, um empate e duas vitórias, apenas na 23ª colocação. Na Supercopa, o Napoli venceram duas edições, em 1990 e 2014.
Do outro lado, o Bologna disputará a Supercopa da Itália pela primeira vez na história. Na temporada passada, derrotou o Milan por 1 a 0 e venceu a Copa de forma inédita. Mesmo sendo um time de menos investimento que os grandes do país, os rossoblu vem crescendo no cenário. Em 2025/26, ocupam a sexta colocação do Campeonato Italiano e em 13º na Europa League.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias