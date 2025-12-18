Supercopa da Itália: equipes de Milão buscam marca histórica na competição

Entre os dias 18 e 21 de dezembro será realizada a Supercopa da Itália, em Riade, capital da Arábia Saudita. No torneio curto, que reunirá os campeão e os vice do Campeonato Italiano e da Coppa Italia, as equipes de Milão entrarão na competição com a chance de igualar o recorde da Juventus como maior campeão.

O primeiro jogo será entre Napoli (campeão italiano) e Milan (vice-campeão italiano), na quinta-feira (18), no King Saud University Stadium. No dia seguinte, no Al-Awwal Park, a outra semifinal será entre Bologna (campeão da Coppa Italia) e Inter de Milão (vice-campeão italiano). A decisão será no domingo (21). Todos os jogos serão às 16h (de Brasília).

Milão em busca do enea

Participantes como vice-campeões dos torneios italianos na temporada passada e finalistas em 2024, Inter de Milão e Milan chegarão na Supercopa em busca de conquistarem o eneacampeonato e empatar com a Juventus como os maiores campeões da competição.

Atual campeão, o Milan chega em bom momento, na vice-liderança do Campeonato Italiano e com apenas uma derrota na liga, ainda na primeira rodada, contra a Cremonese. Já na Coppa Italia, os comandados Massimiliano Allegri foram eliminados para a Lazio, por 1 a 0.

Do outro lado, a Inter de Milão lidera a Serie A Italiana, com 33 pontos, um a mais que os rivais rossoneros. Na Champions League, a equipe de Cristian Chivu teve bom início, com quatro vitórias seguidas, mas foi derrotado nas duas últimas rodadas e, agora, ocupa a sexta colocação na tabela da fase de liga. Na Coppa Italia, os Nerazzurri avançaram após golear o Venezia por 5 a 1.

Jogadores da Inter de Milão comemoram gol no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Tricampeão? Campeão Inédito?

Os outros participantes são Napoli e Bologna, atuais campeões do Campeonato Italiano e da Coppa Italia, respectivamente. Comandados por Antonio Conte, a equipe napolitana ocupa a terceira colocação, dois pontos atrás da líder Inter de Milão. Pela Champions League, o time teve início difícil, com três derrotas, um empate e duas vitórias, apenas na 23ª colocação. Na Supercopa, o Napoli venceram duas edições, em 1990 e 2014.

Do outro lado, o Bologna disputará a Supercopa da Itália pela primeira vez na história. Na temporada passada, derrotou o Milan por 1 a 0 e venceu a Copa de forma inédita. Mesmo sendo um time de menos investimento que os grandes do país, os rossoblu vem crescendo no cenário. Em 2025/26, ocupam a sexta colocação do Campeonato Italiano e em 13º na Europa League.

O Bologna venceu a Coppa Italia em 2024/25 (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

