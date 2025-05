Torcida do PSG cala fundo da alma no Allianz Arena; veja fotos

Por Felipe Barbalho

Especial para o Lance!

Tudo azul só para um lado na final da Champions League. E não foi só no uniforme. Desde antes do início até bem depois do apito final, a torcida do PSG foi praticamente a única a serem ouvida na Allianz Arena. A goleada por 5 a 0 no placar foi bem maior nas arquibancadas do estádio de Munique. O resultado, além de dar o título, foi o maior registrado na história da competição.

Não eram só franceses. Torcedores de várias partes do mundo, principalmente africanos de ex-colônias e brasileiros, marcaram presença com uma mistura que passou a fazer parte do DNA do país do PSG. Teve espaço para bandeiras verde-amarelas, do Marrocos, Portugal e até da torcida do Napoli, campeã italiana em disputa direta contra a Inter na temporada.

Os torcedores do PSG foram constantes como os seus volantes portugueses, João Neves e Vitinha. Incansáveis, não se omitiram, seja na fase defensiva ou ofensiva do jogo. São eles que parecem dar a força necessária para os atacantes Kvaratskhelia, Dembélé e Doué serem vistos constantemente interceptando passes do adversários na área do PSG.

Além de não pararem de cantar e tocar seus tambores, acenderam sinalizadores, dando um bico no controle de comportamento. Exibiram faixa de protesto político e invadiram o gramado no início de meia volta olímpica que o time tentou dar com a Orelhuda, apelido dado à taça da Champions.

Torcedores do PSG tomam conta do Allianz Arena (Foto: Felipe Barbalho)

Com esse fogo todo, a torcida do PSG iliuminou o caminho da abertura do placar até o quinto gol. Acendeu os sinalizadores pouco antes do primeiro, de Hakimi, como se atraísse a chama da vitória, aquela que não se apagou em minuto algum do jogo. Em cada dividida, corrida para atacar ou recompor, foi nas vozes da torcida que os jogadores do PSG puderam se apoiar.

Bandeira da torcida organizada do Napoli, rival da Inter de Milão, na torcida do PSG no Allianz Arena (Foto: Felipe Barbalho)

E assim foi. Time em campo, torcida na arquibancada, ambos voaram baixo na Allianz Arena e chegaram ao topo tão sonhado na Champions.

Luis Enrique homenageia filha após conquista da Champions com o PSG

Técnico do PSG, Luis Enrique prestou homenagem à sua filha falecida após a conquista inédita da Champions League pelo clube francês. Em entrevista à TNT Sports, o comandante recebeu uma foto em uma comemoração ao lado de Xana na Liga dos Campeões de 2014/2015.

- Acho que essa foto reflete muito como era a felicidade da minha filha nas festas, sempre conectada com a gente, com a família.

Além das homenagens à filha, Luis Enrique comentou sobre a conquista inédita da Champions League com o PSG. O comandante revelou que a competição era tratada como uma prioridade desde a sua chegada, mas não escondeu ambição por mais troféus.

- Era o nosso objetivo, a nossa meta desde o ano passado. No segundo ano, alcançamos isso. Queremos continuar escrevendo a história, ganhar mais. O PSG ainda nunca tinha conseguido, mas estávamos em um nível emocional espetacular, muito bom. Controlando a tensão, um ambiente incrível. E agora é um momento de celebrar. É festa.