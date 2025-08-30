menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

PSG faz jogo duro por ex-Real Madrid; jogador foi monitorado por time da Premier League

Jogador fez boa temporada por empréstimo no Aston Villa

Asensio PSG
imagem cameraAsensio em ação no PSG (Foto: Bertrand Guay/AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 30/08/2025
16:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marco Asensio, que já marcou na final da Champions League pelo Real Madrid, vive uma situação oposta no PSG. O jogador não faz parte dos planos da equipe francesa e está na lista de transferências. Entretanto, apesar de não contar com o atacante, o clube se mantém inflexível e não reduz suas exigências, frustrando vários times interessados.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na última temporada, Asensio passou um período emprestado ao Aston Villa, deixando boa impressão. O clube inglês sondou o espanhol, mas esbarrou no preço pedido pelo PSG: 15 milhões de euros. O valor foi considerado alto, tanto pelo Aston Villa quanto por outras equipes interessadas, como o Fenerbahçe, e a negociação não avançou.

continua após a publicidade
fbl-fra-ligue1-psg-marco-asensio
Marco Asensio comemorando gol pelo Paris Saint-Germain (Foto: Franck Fife/AFP)

Para além da taxa de transferência, o salário do jogador também é um obstáculo, embora menor. Asensio recebe cerca de 10,6 milhões de euros brutos por temporada, um valor que assusta clubes que tentam negociar com o espanhol.

Asensio tem quatro dias para decidir seu futuro

Um dia protagonista da final da Champions, hoje Asensio treina separadamente no PSG, aguardando a chegada de um clube disposto a pagar pelo seu preço. Luis Enrique não conta com o jogador desde janeiro. Com a ascensão de Doué e Barcela, além da contratação de Kvaratskhelia, o espanhol caiu na hierarquia e vai para o final da fila na lista de titulares.

continua após a publicidade

Assim, a situação de Asensio permanece complicada. Apesar de não fazer parte dos planos do técnico e treinar à parte, o PSG não cede em seu valor, o que tem afastado diversos clubes de avançar na contratação.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias