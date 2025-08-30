PSG faz jogo duro por ex-Real Madrid; jogador foi monitorado por time da Premier League
Jogador fez boa temporada por empréstimo no Aston Villa
- Matéria
- Mais Notícias
Marco Asensio, que já marcou na final da Champions League pelo Real Madrid, vive uma situação oposta no PSG. O jogador não faz parte dos planos da equipe francesa e está na lista de transferências. Entretanto, apesar de não contar com o atacante, o clube se mantém inflexível e não reduz suas exigências, frustrando vários times interessados.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Chelsea cancela saída de atacante, mas jogador se recusa a voltar
Futebol Internacional30/08/2025
- Futebol Internacional
Presidente da Fifa diz que vistos para a Copa do Mundo serão ‘tranquilos’
Futebol Internacional30/08/2025
- Futebol Internacional
Astro do Barcelona é cortado de convocação da Espanha para a Data Fifa
Futebol Internacional30/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na última temporada, Asensio passou um período emprestado ao Aston Villa, deixando boa impressão. O clube inglês sondou o espanhol, mas esbarrou no preço pedido pelo PSG: 15 milhões de euros. O valor foi considerado alto, tanto pelo Aston Villa quanto por outras equipes interessadas, como o Fenerbahçe, e a negociação não avançou.
Para além da taxa de transferência, o salário do jogador também é um obstáculo, embora menor. Asensio recebe cerca de 10,6 milhões de euros brutos por temporada, um valor que assusta clubes que tentam negociar com o espanhol.
Asensio tem quatro dias para decidir seu futuro
Um dia protagonista da final da Champions, hoje Asensio treina separadamente no PSG, aguardando a chegada de um clube disposto a pagar pelo seu preço. Luis Enrique não conta com o jogador desde janeiro. Com a ascensão de Doué e Barcela, além da contratação de Kvaratskhelia, o espanhol caiu na hierarquia e vai para o final da fila na lista de titulares.
Assim, a situação de Asensio permanece complicada. Apesar de não fazer parte dos planos do técnico e treinar à parte, o PSG não cede em seu valor, o que tem afastado diversos clubes de avançar na contratação.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias