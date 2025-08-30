menu hamburguer
Futebol Internacional

Astro do Barcelona é cortado de convocação da Espanha para a Data Fifa

Fúria enfrenta Bulgária e Turquia em busca de uma vaga na próxima Copa do Mundo

Gavi comemora gol pelo Barcelona durante pré-temporada (Foto: Jung Yeon-je/AFP)
Jogadores do Barcelona comemoram gol durante pré-temporada (Foto: Jung Yeon-je/AFP)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
16:01
  • Mais Notícias

Gavi, meia do Barcelona, não poderá defender a Espanha na Data Fifa. O central havia sido convocado por Luis de la Fuente, mas foi cortado neste sábado (30) por conta de uma lesão no joelho direito, conforme anunciado pelo clube blaugrana.

➡️ Técnico da Espanha defende Yamal em polêmica: ‘Cartola de um mágico’

A contusão, em princípio, não é grave. O jogador queixou-se de dores no local e deve passar por exames nas próximas horas para conhecer a gravidade da situação. Em entrevista coletiva, o técnico Hansi Flick declarou que espera poder contar com o atleta após a paralisação para os jogos da Fúria.

Com a lesão, Gavi também não estará disponível para o próximo compromisso dos atuais campeões nacionais. O Barça visita o Rayo Vallecano no Campo de Vallecas, em Madri (ESP), neste domingo (31), às 16h30 (de Brasília), pela terceira rodada de La Liga.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Gavi, do Barcelona, não poderá definir a Espanha na Data Fifa por lesão (Foto: Franck Fife/AFP)

⬆️⬇️ Espanha anuncia substituto para astro do Barcelona

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, já decidiu o substituto de Gavi para os jogos de setembro. Aleix García, meio-campista do Bayer Leverkusen, foi chamado para preencher a vaga e se apresentará à seleção na segunda-feira (1).

A Fúria inicia sua trajetória nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa, entrando em campo pelo Grupo E. No dia 4, o time entra em campo visitando a Bulgária no Vasil Levski, em Sofia; três dias depois, vai à Konya Büyüksehir Arena para duelar com a Turquia.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

