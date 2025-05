PSG entra na briga por joia de 17 anos do River Plate

Na mira de diversos clubes europeus, Franco Mastantuono tem mais um time interessado em sua contratação. Agora, o PSG, finalista da Champions League, é mais um na briga pela compra da joia do River Plate. A informação foi publicada pelo jornalista Florian Plettenberg, da "Sky Sports Germany".

Conhecido pelo seu sucesso monitorando jovens estrelas, o diretor esportivo do PSG, Luis Campos, é admirador de longa data de Mastantuono. Com isso, o português vem sendo o responsável por insistir em sua contratação. Mesmo com a janela de transferências ainda fechada, as negociações entre o clube francês e os representantes do meia já estariam em andamento.

Mastantuono tem apenas 17 anos e não só é considerado como uma das grandes joias do River Plate, como também já é protagonista na equipe argentina. Ainda nesta temporada, o meia foi o responsável pela vitória dos Millonarios no tradicional clássico contra o Boca Juniors, marcando belo gol de falta. Ele chegou a ser comparado com Lionel Messi.

Até o momento, informações de veículos europeus indicam que, além do PSG, Manchester United e Chelsea são outros interessados na compra do jogador de 17 anos. O Real Madrid, como de praxe, monitora a situação de perto, porém, sem indícios de que fará grandes investimentos por ora.

Mastantuono possui uma cláusula de 45 milhões de euros para sair do River Plate, a mais alta na história do clube. Seu contrato é válido até 2026 e ele completa 18 anos em agosto, se tornando assim, apto a migrar para qualquer outro time fora do seu próprio país.

Franco Mastantuono, do River Plate (Foto: Reprodução/River Plate)

PSG mudou perfil e focou no investimento de jovens

A eventual contratação de Franco Mastantuono, do River Plate, coincide com a postura do PSG no mercado ao longo dos últimos anos. Depois de grandes investimentos em nomes como Neymar e Lionel Messi, a equipe da capital francesa mudou sua mentalidade, apostando em jovens ainda não muito badalados na Europa, como Desiré Doué e João Neves, por exemplo.

O resultado vem sendo positivo. Além de outro título da Ligue 1 e ida à final da Copa da França, o PSG alcançou a final da Champions League, que será disputada no próximo dia 31, na Alemanha, contra a Inter de Milão. Seria o primeiro título dos franceses na competição.

