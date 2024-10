PSG é punido por cantos homofóbicos e jogará com parte do estádio fechado

O estádio Parque dos Príncipes, casa do PSG, terá um setor interditado nas próximas semanas (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 16:57 • Paris (FRA)

O PSG foi condenado pela Liga Francesa de Futebol (LFP) com o fechamento de um setor do estádio Parque dos Príncipes, local quem que manda seus jogos. A causa da punição foram cantos homofóbicos entoados por alguns torcedores durante a partida contra o Strasbourg, realizada no início de outubro.

A medida entrará em vigor a partir de 5 de novembro e será aplicada efetivamente no jogo contra o Toulouse, marcado para o dia 22 de novembro, pelo Campeonato Francês.

Segundo a LFP, os cantos homofóbicos foram direcionados a um jogador que nem estava em campo no jogo em questão: Rabiot, meio-campista do Olympique de Marselha com passagem pelo PSG, que voltou ao futebol francês após passagem pela Juventus.

Vale destacar que o duelo diante do Strasbourg foi o jogo que antecedeu o clássico diante do Olympique de Marselha.

Nas últimas semanas, o ministro do esporte da França, Gil Averous, já tinha afirmado que jogos da primeira e da segunda divisão podem ser suspensos se casos do tipo se repetirem. Em comunicado, a LFP considerou reforçou seu compromisso com o combate à homofobia nos estádios.

- Esses cânticos discriminatórios dos torcedores do Paris Saint-Germain são inaceitáveis, mesmo que todo o futebol profissional tenha trabalhado por várias temporadas para banir comportamentos homofóbicos e cânticos como estes dos estádios - diz a nota da organização.

Vale lembrar que o PSG já havia enfrentado sanções semelhantes na última temporada, quando quatro jogadores do clube foram suspensos por entoar cânticos ofensivos após nova vitória sobre o Olympique de Marselha.

Mosaico da torcida do PSG no Parque dos Príncipes: parte do estádio ficará fechado a partir do dia 5 de novembro (Foto: FRANCK FIFE / AFP)