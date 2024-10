Mbappé passou sete anos vestindo a camisa do PSG (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 10:51 • Paris (FRA)

A briga entre PSG e Kylian Mbappé parece infindável. O atacante, que está processando o clube ao alegar dívida de mais de R$ 300 milhões, seguiu em frente em sua carreira após sete anos na capital francesa e chegou ao Real Madrid sem custos na última janela de transferências, mas segue com nome ligado à ex-equipe.

Nesta quinta-feira (31), o jornal "L'Équipe" detalhou alguns momentos conflitantes vividos entre as partes ao longo da polêmica temporada de 2023-24. Segundo o periódico, o litígio envolveu também o técnico Luis Enrique e o irmão mais novo de Kylian, Ethan.

O então camisa 7 parisiense havia renovado, em 2022, seu contrato por dois anos, com opção de extensão por mais um. Entretanto, no começo da última temporada, enviou uma carta ao clube afirmando que não estenderia o vínculo, e sairia de graça em julho de 2024, para realizar o sonho de atuar pelo Real Madrid.

Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, tentou boicotá-lo e passou a Luis Enrique, treinador da equipe, uma ordem para diminuir seus minutos em campo, o que não foi atendido. Mbappé chegou a ser chamado à casa do mandatário para receber propostas mais altas, mas não compareceu, decidido a fechar seu ciclo no clube.

Na contramão, Nasser também ordenou que Luis tirasse Ethan da lista de relacionados de algumas partidas da equipe profissional. Diante do Toulouse, em derrota por 3 a 1 na última rodada da Ligue 1, o jovem chorou no vestiário, e Kylian tomou as dores, discutindo com o comandante espanhol.

O corte de pagamentos - três meses de salários e bônus de metas atingidos pelo jogador - se tornou um problema posterior. Mbappé (o mais velho) acionou a Justiça local para exigir os 55 milhões de euros, e as partes estão em conflito há algumas semanas, sem um fim próximo para a situação.

🔁 MBAPPÉ DEIXOU O PSG RUMO AO REAL MADRID

Ao insistir em sua certeza de saída, o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 acertou com o Real, e iniciou 2024-25 em forma positiva. São oito gols e duas assistências em 14 partidas realizadas, conquistando em uma delas o título da Supercopa Europeia.