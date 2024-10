Jornal espanhol define Endrick como ‘invisível’ e ‘fora do mapa’

Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 11:35 • Madri (ESP)

A fase de Endrick no Real Madrid não é das melhores. O centroavante, que teve um início de trajetória positivo em Valdebebas, começou a ser preterido pelo técnico Carlo Ancelotti nas últimas partidas da equipe em La Liga e Champions League.

➡️ Ancelotti deixa Endrick no banco contra o Barcelona e é detonado: ‘Não dá mais’

➡️ Arábia vê derrota de Vini Jr na Bola de Ouro como trunfo para negociação

Nos quatro compromissos mais recentes, o italiano não tirou o jovem de 18 anos do banco de reservas. Havia esperança de que recebesse uma oportunidade diante do Barcelona, mas nem mesmo a derrota por 4 a 0 lhe rendeu minutos dentro das quatro linhas.

Com isso, o jornal local "As" definiu o jogador como "invisível" aos olhos de Carletto, mas reafirmou que a intenção do camisa 16 é se manter no clube e aguardar novas oportunidades.

- Parece difícil para Endrick voltar a jogar. Aos poucos, seu efeito vai se tornando invisível aos olhos de Ancelotti e Dorival Júnior, depois de duas partidas estelares em 2024. Porém, ele não desiste, e não quer sair na janela de inverno. Sabe que trabalhando e se esforçando em Madri trará mais minutos em campo, e quer deixar de ser invisível para voltar a ajudar seu Real Madrid - disse o periódico.

Jornal As, da Espanha, apontou ausência de Endrick nos últimos jogos (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🔢 NÚMEROS DE ENDRICK COM A CAMISA DO REAL MADRID

⚽ 9 jogos

⌛ 107 minutos

🥅 2 gols

🏆 1 título: Supercopa Europeia de 2024

O próximo compromisso do Real será pela fase de liga da Champions. A equipe recebe o Milan no Santiago Bernabéu no dia 5 de novembro (terça-feira), às 17h (de Brasília), e quer vencer para entrar no G-8 e se qualificar diretamente às oitavas de final.