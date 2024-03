Southgate, técnico da Inglaterra, vem sendo contestado e tem Euro como última cartada (Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 11:52 • Londres (ING)

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, convocou, nesta quinta-feira (14), os 25 jogadores que estarão à sua disposição para a Data Fifa neste mês de março. Os Três Leões vão enfrentar o Brasil no dia 23, em Wembley, e três dias depois, duelam com a Bélgica no mesmo palco.,

Entre as novidades, Ivan Toney retorna à seleção depois de meses. Sua ausência se devia à suspensão por um envolvimento em esquema de apostas; de volta aos gramados com a equipe do Brentford, o centroavante já vem mostrando seu melhor futebol e conseguiu a vaga na equipe de Southgate. Nomes como Branthwaite e Anthony Gordon também ganharão oportunidades.

A não-presença de Kobbie Mainoo também chamou a atenção dos torcedores. Em grande fase com o Manchester United, o jovem e promissor volante foi preterido pelo técnico, que optou por levar o experiente capitão Jordan Henderson. O lateral Ben White, brigado com a comissão técnica desde a Copa do Mundo de 2022, pediu novamente para que fosse deixado de lado.

📝 Confira os nomes convocados pela Inglaterra:



⚽ Goleiros: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Arsenal);

⚽ Defensores: Jarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City) e Kyle Walker (Manchester City);

⚽ Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax), James Maddison (Tottenham) e Declan Rice (Arsenal);

⚽ Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern de Munique), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford) e Ollie Watkins (Aston Villa).

Your #ThreeLions for March camp! 🦁 — England (@England) March 14, 2024

Os jogos contra Brasil e Bélgica são os últimos testes de Southgate antes da Eurocopa. Em junho, o comandante ainda terá amistosos frente a Bósnia e Islândia, mas já terá convocado os componentes da delegação que disputará a competição continental na Alemanha.