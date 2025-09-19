menu hamburguer
Futebol Internacional

PSG criará espaço para Luis Enrique na arquibancada; entenda

Treinador passou a assistir parte dos jogos do Paris perto de torcedores

Técnico do PSG, Luis Enrique minimiza desfalque de Marquinhos em coletiva prévia da Champions
imagem cameraLuis Enrique terá espaço exclusivo para assistir jogos na arquibancada do Parque dos Príncipes (Foto: Franck Fife/AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
17:53
O PSG criará um espaço na arquibancada para Luis Enrique assistir aos jogos.
A estratégia foi inspirada em técnicos de rúgbi para melhor visão do campo.
Luis Enrique começou a usar a nova abordagem na vitória sobre o Lens.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Paris Saint-Germain vai criar um espaço na arquibancada do Parque dos Príncipes para Luis Enrique assistir aos primeiros tempos dos jogos da equipe, segundo a "RMC Sport". O treinador espanhol adotou a estratégia inspirado em técnicos de rúgbi, com o objetivo de ter uma visão privilegiada dos demais espaços do campo de jogo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A estratégia de Luis Enrique começou no último sábado (13), na vitória do PSG sobre o Lens por 2 a 0, pela quarta rodada da Ligue 1. O treinador gostou da novidade e repetiu a prática na estreia da Liga dos Campeões, quando o Paris goleou a Atalanta por 4 a 0. Em ambas as oportunidades, o espanhol comandou a equipe na beira do gramado nas etapas complementares das partidas.

"Repito o que fiz no último jogo porque lá de cima reúno muitas informações que posso usar no intervalo. É muito diferente ver o jogo sentado. Minha conversa no intervalo com o Lens foi totalmente diferente porque eu estava lá em cima. Vi coisas a melhorar, alguns erros. Faz muito tempo que acredito que podemos adicionar algo novo ao nosso trabalho. Sempre estou aberto a qualquer coisa que possa melhorar o nosso rendimento", afirmou Luis Enrique ao "Canal +".

Dessa forma, o PSG entende que a situação tende a se tornar mais comum e um espaço estratégico será implementado para Luis Enrique poder observar a equipe de forma privilegiada e com o máximo de atenção possível.

Luis Enrique assiste a jogo do PSG na tribuna do Parque dos Príncipes (Foto: Icon Sport)
Estratégia só ocorrerá em jogos como mandante

Mesmo com sequência, Luis Enrique deixou claro que só fará uso da estratégia em jogos no Parque dos Príncipes. Portanto, para o clássico com o Olympique de Marselha, no próximo domingo (21), o treinador comandará o time integralmente à beira do gramado.

"Fora de casa, não me atrevo. Principalmente pela minha integridade física, que, no momento, não está no seu melhor", disse o treinador do PSG.

