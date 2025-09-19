PSG criará espaço para Luis Enrique na arquibancada; entenda

Luis Enrique começou a usar a nova abordagem na vitória sobre o Lens.

O Paris Saint-Germain vai criar um espaço na arquibancada do Parque dos Príncipes para Luis Enrique assistir aos primeiros tempos dos jogos da equipe, segundo a "RMC Sport". O treinador espanhol adotou a estratégia inspirado em técnicos de rúgbi, com o objetivo de ter uma visão privilegiada dos demais espaços do campo de jogo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A estratégia de Luis Enrique começou no último sábado (13), na vitória do PSG sobre o Lens por 2 a 0, pela quarta rodada da Ligue 1. O treinador gostou da novidade e repetiu a prática na estreia da Liga dos Campeões, quando o Paris goleou a Atalanta por 4 a 0. Em ambas as oportunidades, o espanhol comandou a equipe na beira do gramado nas etapas complementares das partidas.

continua após a publicidade

"Repito o que fiz no último jogo porque lá de cima reúno muitas informações que posso usar no intervalo. É muito diferente ver o jogo sentado. Minha conversa no intervalo com o Lens foi totalmente diferente porque eu estava lá em cima. Vi coisas a melhorar, alguns erros. Faz muito tempo que acredito que podemos adicionar algo novo ao nosso trabalho. Sempre estou aberto a qualquer coisa que possa melhorar o nosso rendimento", afirmou Luis Enrique ao "Canal +".

Dessa forma, o PSG entende que a situação tende a se tornar mais comum e um espaço estratégico será implementado para Luis Enrique poder observar a equipe de forma privilegiada e com o máximo de atenção possível.

continua após a publicidade

Luis Enrique assiste a jogo do PSG na tribuna do Parque dos Príncipes (Foto: Icon Sport)

Estratégia só ocorrerá em jogos como mandante

Mesmo com sequência, Luis Enrique deixou claro que só fará uso da estratégia em jogos no Parque dos Príncipes. Portanto, para o clássico com o Olympique de Marselha, no próximo domingo (21), o treinador comandará o time integralmente à beira do gramado.

"Fora de casa, não me atrevo. Principalmente pela minha integridade física, que, no momento, não está no seu melhor", disse o treinador do PSG.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.