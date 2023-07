De acordo com o portal "The Athletic", uma fonte anônima afirmou que o Barcelona está pessimista quanto à permanência de Dembélé no Camp Nou. O vínculo do jogador com o Barça se encerra em 2024 e o PSG busca sua contratação para agradar Kylian Mbappé, e tentar convencê-lo a renovar seu contrato com o Paris, em meio ao desejo do astro em sair do clube francês. Em outro cenário, Dembelé pode ser um substituto para o próprio Mbappé, em caso de saída do craque.