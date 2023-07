No Grupo A, a Noruega atropelou as Filipinas e venceu por 6 a 0, com direito a hat-trick da artilheira Sophie Haug. A vitória norueguesa deixou a decisão do grupo para a última rodada, com todos os quatro times com chances de classificação para as oitavas de final. Confira no Lance! todos os resultados deste domingo da Copa do Mundo Feminina.