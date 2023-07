A seleção do Canadá encara a Austrália nesta segunda-feira, às 7h (de Brasília), no Melbourne Rectangular Stadium, pela 3ª e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina 2023. Vice-líder com quatro pontos, as canadenses duelam contra uma das anfitriãs do torneio, que somam três pontos, em grupo embolado, com três times brigando por duas vagas. A Nigéria é a líder, com os mesmos quatro pontos do Canadá.