O QUE VEM POR AÍ

O jogo entre Japão e Espanha é um duelo entre duas das equipes mais técnicas da Copa do Mundo Feminina. Nas duas primeiras rodadas do Grupo C, as japonesas golearam a Zâmbia por 5 a 0 e venceram a Costa Rica por 2 a 0. Por sua vez, as espanholas bateram as costarriquenhas por 3 a 0 e as zambianas por 5 a 0.