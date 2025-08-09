Jogador do PSG diz merecer mais a Bola de Ouro do que Dembélé, Yamal e Raphinha

Achraf Hakimi, do PSG, classificou sua temporada como "histórica" ao comentar sobre a disputa pela Bola de Ouro. Em entrevista ao "Canal Plus", o lateral-direito afirmou merecer mais do que jogadores de frente pelo que fez sendo um defensor.

- Quando me colocam no debate da Bola de Ouro é um sonho. Se tenho chances de vencer, creio que mereceria também. A temporada que fiz foi histórica e não há muitos jogadores que tenham marcado nas quartas, semis e final (de Champions League) jogando na defesa. As pessoas pensam que sou um atacante, mas sou um defensor em uma linha de quatro, o que é mais complicado. As estatísticas que consegui esse ano não são de um defensor normal. E quando um jogador de trás faz isso, acredito que merece mais do que um atacante.

Na concorrência da Bola de Ouro, o PSG conseguiu colocar nove jogadores na disputa após uma grande temporada. Além de Hakimi e Dembélé, a equipe de Luis Enrique conta com Donnarumma, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué e Kvaratschelia.

Em 55 partidas disputadas na temporada com o PSG, Hakimi marcou 11 gols e contribuiu com 16 assistências. O marroquino foi uma das peças chaves da equipe de Luis Enrique, que conquistou quatro títulos na temporada.

