Entenda por que Vini Jr está fora de Alavés x Real Madrid

Sem Vini Jr entre os titulares, o Real Madrid divulgou a escalação para encarar o Alavés, neste domingo (13), fora de casa, em jogo válido pela 31ª de La Liga. O técnico Carlo Ancelotti optou por escalar um time misto para não sobrecarregar seus principais jogadores antes do duelo de volta contra o Arsenal, pelas quartas de final da Champions League.

A derrota por 3 a 0 ao time inglês na competição continental virou uma dor de cabeça ao treinador, que precisará decidir se foca no restante do Campeonato Espanhol ou na Liga dos Campeões. Em segundo lugar na tabela, viu o Barcelona abrir sete pontos de vantagem no sábado. Agora, a missão de Carlo Ancelotti é diminuir a diferença para manter a esperança de briga por título na reta decisiva da competição.

Além de questões físicas, a questão técnica também importam para a decisão do comandante italiano. Em coletiva, Carlo Ancelotti abriu o jogo sobre a má fase de Vini Jr por Real Madrid e Seleção Brasileira, onde marcou apenas seis gols e teve apenas cinco assistências em 2025.

- É difícil dizer. Nas últimas semanas, houve uma queda geral, não somente individual. Sofremos muitos gols nas últimas partidas e devemos interromper. Ainda mais quando os atacantes não estão tão efetivos como de costume.

Escalação do Real Madrid para o jogo contra o Alavés

Contudo, a escalação do Real Madrid para enfrentar o Alavés fora de casa tem: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger e Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Arda Güler; Mbappé e Rodrygo.