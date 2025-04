Futuro de astro argentino é incerto no Atlético de Madrid

Com o contrato expirando em 2026, Rodrigo De Paul vem sendo um dos pilares da equipe do Atlético de Madrid. O argentino é destaque no time e, por isso, é monitorado por outros clubes e deve ser um dos alvos do mercado de transferência europeu. Além de West Ham, que, inclusive, já fez proposta pelo jogador, a Udinese também observa a condição do jogador em uma possível saída.

Após começo de trajetória conturbada no Atlético de Madrid, De Paul contornou a situação e se tornou um dos maiores destaques no clube. O campeão do mundo pela Argentina é um dos líderes do meio de campo Colchonero, e seus desempenhos com a camisa vermelha e branca tem chamado atenção de gigantes europeus.

Segundo o jornal "Marca", o West Ham fez proposta pelo astro argentino ainda na janela de transferência de janeiro. Apesar de a proposta ter sido recusada, o time da Inglaterra manteve De Paul no radar e ainda monitora sua situação. O jogador tamabém é alvo de equipes italianas, como a Udinese, seu ex-clube. O time não descarta um retorno do atleta ao elenco.

Dilema para o Atlético de Madrid

Conforme noticiado pelo portal, os Colchoneros enfrentam um dilema acerca do futuro de De Paul. Com o contrato do meio-campista expirando em 2026, o jogador tem uma temporada à frente pelo Atlético de Madrid, e a equipe, pensando em uma eventual venda, teria o mesmo período para uma negociação pelo argentino.

O dilema vivido pelo clube seria: aceitar uma negociação pelo argentino, visando recuperar o investimento, ou renovar com De Paul, que há pouco tempo atrás, estava no bloco de transferências do Atlético de Madrid e a venda era uma prioridade. A esse ponto, a equipe precisaria sentar e discutir o papel do jogador no clube.