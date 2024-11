Pep Guardiola toma decisão final sobre futuro no Manchester City

A novela sobre o futuro do treinador Pep Guardiola chegou ao fim. O espanhol tomou uma decisão definitiva e concordou em assinar uma renovação de contrato com o Manchester City: agora, o novo vínculo vai até o final da temporada 2025-26. A informação é do repórter Sam Lee, setorista dos Cityzens pelo jornal The Athletic.

A apuração afirma, ainda, que o contrato ainda possui opção de renovação por mais uma temporada. O anúncio de que Pep ficará no Etihad Stadium deve ser feito pelo Manchester City nos próximos dias.

A decisão coloca um ponto final em uma das maiores incertezas do futebol europeu. O contrato de Guardiola com o Manchester City se encerraria no em junho de 2025, ao final da atual temporada, e o espanhol deu alguns sinais de que vivia o final do ciclo em Manchester. A novela se arrastou neste sentido: com o City disposto a renovar, a palavra final seria do comandante.

E foi assim que a negociação chegou a um denominador comum. Mesmo com a saída do amigo pessoal Txiki Begiristain do comando do futebol da equipe inglesa, o treinador concordou em ampliar o vínculo e acabou com qualquer especulação de saída. Na liderança técnica e tática dos Cityzens desde a temporada 2016-17, Pep passará mais de uma década no clube. No período de incerteza, o espanhol foi especulado em seleções como Brasil e Inglaterra.

A notícia é um acalento à temporada turbulenta do Manchester City até aqui. Eliminado da Copa da Liga Inglesa e com problemas na Premier League e na Champions, o time ganha um gás com a certeza da manutenção de um trabalho de sucesso no Etihad Stadium.

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, durante derrota para o Sporting na Champions League (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

