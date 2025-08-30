Probabilidades do Lance!: veja as chances de título da Premier League antes da 3ª rodada

Com clubes tradicionais, grandes craques e investimentos bilionários, a Premier League reafirma a cada temporada sua condição de liga mais competitiva do futebol mundial. A seguir, o Lance! apresenta as atualizações das probabilidades dos times nesta edição, com base no Índice de Probabilidade de Ganho (IPG) da empresa, antes do início da terceira rodada, marcada para este sábado (30).

Do título ao rebaixamento: veja a porcentagem com base no IPG do Lance!

CHANCES DE TÍTULO 🏆

Apesar de o campeonato ainda estar em sua segunda rodada, o Arsenal confirma o favoritismo ao conquistar duas vitórias nos dois primeiros jogos. Com isso, lidera as projeções de título, com 13,65% de probabilidade. Na sequência aparecem o rival Tottenham, com 12,35%, e o atual campeão Liverpool, com 8,35%. As três equipes, únicas com 100% de aproveitamento até aqui, formam o atual "top 3" da competição.

CHANCES DE G-4 🔝

As chances de classificação ao G-4 para o trio são expressivas, mas o destaque deste início de Premier League é a presença de equipes como Bournemouth (25,37%), Sunderland (24,72%) e Brentford (23,66%) entre os primeiros colocados, disputando vagas na Champions League. Outros integrantes do tradicional "Big Six" também aparecem nas projeções: o Chelsea figura com 21,19%, enquanto o Manchester City apresenta 17,98% de probabilidade.

<em>Dados com base no IPG do Lance!</em> Arsenal 13,65% 10,49% 8,86% 7,72% Tottenham 12,35% 9,81% 8,55% 7,62% Liverpool 8,35% 7,61% 7,10% 6,65% Bournemouth 6,54% 6,44% 6,31% 6,08% Sunderland 6,35% 6,28% 6,11% 5,98% Brentford 5,99% 5,98% 5,88% 5,81% Chelsea 5,07% 5,33% 5,39% 5,40% Nottingham Forest 5,04% 5,30% 5,37% 5,41% Burnley 4,87% 5,16% 5,33% 5,37% Manchester City 4,01% 4,44% 4,68% 4,86% Everton 3,58% 4,03% 4,26% 4,49% Crystal Palace 3,31% 3,84% 4,10% 4,35% Leeds United 3,25% 3,78% 4,01% 4,29% Newcastle 2,87% 3,42% 3,76% 4,03% Fulham 2,81% 3,36% 3,70% 3,96% Aston Villa 2,77% 3,36% 3,71% 4,00% Manchester United 2,69% 3,26% 3,60% 3,85% Brighton 2,59% 3,14% 3,54% 3,76% West Ham 2,34% 2,91% 3,27% 3,57% Wolverhampton 1,57% 2,06% 2,46% 2,80%

RISCO DE REBAIXAMENTO 👻

Vivendo um início de temporada semelhante ao que marcou sua pior campanha em 35 anos — quando terminou em 15º lugar na última edição —, o Manchester United já liga o sinal de alerta. Após um empate e uma derrota, os Red Devils têm 26,34% de risco de rebaixamento. Estão ligeiramente à frente apenas de Brighton (26,57%), West Ham (28,51%) e Wolverhampton Wanderers, que lidera o risco com 35,01%.

<em>Dados com base no IPG do Lance!</em> Arsenal 40,72% 41,17% 11,61% 6,51% Tottenham 38,34% 41,92% 12,47% 7,28% Liverpool 29,71% 43,51% 15,87% 10,92% Bournemouth 25,37% 43,13% 17,74% 13,77% Sunderland 24,72% 43,03% 18,05% 14,20% Brentford 23,66% 42,71% 18,48% 15,15% Chelsea 21,19% 42,24% 19,56% 17,02% Nottingham Forest 21,12% 42,20% 19,56% 17,12% Burnley 20,74% 42,40% 19,72% 17,15% Manchester City 17,98% 40,86% 20,99% 20,16% Everton 16,35% 39,93% 21,65% 22,07% Crystal Palace 15,61% 39,33% 21,94% 23,12% Leeds United 15,32% 39,27% 22,03% 23,39% Newcastle 14,08% 38,35% 22,50% 25,07% Aston Villa 13,84% 38,24% 22,59% 25,34% Fulham 13,83% 38,20% 22,63% 25,34% Manchester United 13,40% 37,49% 22,76% 26,34% Brighton 13,04% 37,50% 22,89% 26,57% West Ham 12,09% 36,24% 23,16% 28,51% Wolverhampton 8,89% 32,29% 23,81% 35,01%

Como funciona o cálculo das probabilidades? 🔢

O Lance! utiliza o IPG (Indíce para Ganhar), índice multidimensional criado de forma exclusiva pela empresa como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo "FootyStats". Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém o impacto varia conforme o time. Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.

