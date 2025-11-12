Jornal repercute problema cardíaco de Oscar, e Chelsea se pronuncia

O Chelsea enviou uma mensagem de apoio ao jogador durante a recuperação.

Oscar, meia do São Paulo, foi hospitalizado após passar mal durante testes físicos.

O meia Oscar, do São Paulo, foi a notícia do futebol brasileiro na última terça-feira (11) após passar mal durante testes físicos e precisar ser hospitalizado. A situação repercutiu do outro lado do oceano e a "BBC Sport", da Inglaterra, tratou sobre a situação do ex-jogador do Chelsea, que também enviou uma mensagem de apoio ao atleta.

O jornal inglês trouxe o caso em tom noticioso, compilando as principais informações quanto ao estado de saúde de Oscar:

"O ex-meio-campista do Chelsea e da seleção brasileira, Oscar, encontra-se em condição estável no hospital após apresentar um problema cardíaco. O jogador de 34 anos passou mal durante os exames físicos realizados na terça-feira no centro de treinamento do São Paulo, antes do início da nova temporada", retratou a "BBC".

Em comunicado oficial, o São Paulo se posicionou quanto ao ocorrido e detalhou a condição de saúde de Oscar brevemente:

"Oscar apresentou um quadro com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Hospital Einstein Israelita, que estavam presentes no local. O jogador foi então levado para o hospital, onde se encontra em condição estável e permanece em observação para a realização de exames adicionais que esclarecerão o diagnóstico", informou o Tricolor Paulista.

O Chelsea, ex-clube de Oscar, enviou uma mensagem de apoio ao jogador brasileiro por meio de suas redes sociais:

"Os pensamentos de todos no Chelsea FC estão com nosso ex-jogador Oscar e sua família neste momento difícil", publicou o clube no X.

Oscar estaria considerando se aposentar

De acordo com as principais fontes, Oscar estava usando uma bicicleta ergométrica, em testes físicos visando a temporada 2026, quando desmaiou e ficou inconsciente por dois minutos.

Informações do "GE" indicam que o jogador já vinha lidando com o problema no coração desde agosto. Porém, estava liberado para jogar e tratando com medicamentos até o episódio do desmaio na última terça-feira, que assustou o jogador e seus familiares. Oscar se recupera bem e ainda não tem previsão de alta na UTI. Mas, de acordo com fontes próximas ao jogador, as chances de se aposentar são grandes.

A reportagem também informou que o caminho mais provável é uma rescisão amigável entre o São Paulo e o meia ex-Chelsea. Oscar retornou ao São Paulo com um contrato de três anos, válido até 2027, após oito anos atuando na China.

Oscar nos tempos de Chelsea (Foto: AFP / BEN STANSALL)

