José Mourinho se pronuncia sobre retorno ao Real Madrid
Treinador tem contrato com o Benfica até junho de 2027
- Matéria
- Mais Notícias
Técnico do Benfica, José Mourinho se pronunciou sobre um possível retorno ao Real Madrid para substituir Xabi Alonso. O português abriu o jogo em coletiva na véspera do confronto entre os Encarnados e o Napoli, pela Champions League.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Não é que é preciso fechar, pois já está fechado (o assunto). É um assunto fechado, você foi quem abriu - disse Mourinho em resposta ao jornalista que questionou a possibilidade do português retornar ao Real Madrid.
Nas últimas semanas, Xabi Alonso tem sido muito pressionado em meio aos maus resultados do Real Madrid na temporada. A equipe merengue perdeu a liderança da La Liga para o Barcelona, mas tenta dar uma resposta na Champions League.
Em meio a essa situação, o nome de José Mourinho foi especulado para assumir o Real Madrid, onde trabalhou entre 2010 e 2013. No clube merengue, o comandante português conquistou uma La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.
Mourinho foca no Benfica e minimiza chance no Real Madrid
José Mourinho foi contratado pelo Benfica no início da atual temporada e possui contrato com os Encarnados até junho de 2027. A equipe ocupa a 3ª colocação no Campeonato Português e está fora da zona de classificação para o mata-mata da Champions League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias