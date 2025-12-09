menu hamburguer
Futebol Internacional

José Mourinho se pronuncia sobre retorno ao Real Madrid

Treinador tem contrato com o Benfica até junho de 2027

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
15:55
Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League
Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
Técnico do Benfica, José Mourinho se pronunciou sobre um possível retorno ao Real Madrid para substituir Xabi Alonso. O português abriu o jogo em coletiva na véspera do confronto entre os Encarnados e o Napoli, pela Champions League.

- Não é que é preciso fechar, pois já está fechado (o assunto). É um assunto fechado, você foi quem abriu - disse Mourinho em resposta ao jornalista que questionou a possibilidade do português retornar ao Real Madrid.

Nas últimas semanas, Xabi Alonso tem sido muito pressionado em meio aos maus resultados do Real Madrid na temporada. A equipe merengue perdeu a liderança da La Liga para o Barcelona, mas tenta dar uma resposta na Champions League.

Em meio a essa situação, o nome de José Mourinho foi especulado para assumir o Real Madrid, onde trabalhou entre 2010 e 2013. No clube merengue, o comandante português conquistou uma La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Mourinho foca no Benfica e minimiza chance no Real Madrid

José Mourinho foi contratado pelo Benfica no início da atual temporada e possui contrato com os Encarnados até junho de 2027. A equipe ocupa a 3ª colocação no Campeonato Português e está fora da zona de classificação para o mata-mata da Champions League.

