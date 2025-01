Nesta quarta-feira (22), o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi agiu de maneira agressiva, ao ser perguntado sobre se a equipe do parisiense seria melhor sem Kylian Mbappé. O presidente não gostou da pergunta de um jornalista na zona mista e o perguntou se estava procurando problemas.

continua após a publicidade

Após o confronto entre PSG e Manchester City, no qual os parisienses saíram com a vitória. Nasser Al-Khelaïfi foi a zona mista responder perguntas sobre a partida e sobre o clube. O presidente parecia muito contente com a vitória exuberante de seu time, e deveria estar mesmo. A equipe venceu o City de Guardiola em um confronto importante na Champions League.

Barcola comemorando gol na vitória do PSG contra o Manchester City pela UEFA Champions League. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

De virada e em casa, o PSG, de forma aguerrida, venceu o Manchester City. O duelo válido pela Champions League era importante, pois o time francês estava fora da zona de classificação na competição europeia e o City era um adversário direto na briga. O Paris Saint-Germain virou e conquistou preciosos pontos, garantindo uma subida na tabela do torneio.

continua após a publicidade

➡️Vinicius Jr comenta possível retorno de Neymar ao Santos: ‘A casa dele’



Quando perguntado sobre o clube, Nasser Al-Khelaïfi exaltou o trabalho de Luis Henrique ao bater Pep Guardiola, e afirmou que tem o melhor técnico do mundo em sua equipe:

- Temos o melhor treinador do mundo. Esta noite vimos uma equipe, nosso coletivo é forte. Mostramos caráter. Disse o presidente.

Entretanto, o clima ficou tenso na zona mista quando um jornalista, que não se identificou, perguntou se o time do PSG jogava melhor com ou sem o craque do Real Madrid, Kylian Mbappé. O presidente do clube, ao escutar o nome do astro francês, interrompeu a questionamento e perguntou em tom agressivo se o jornalista estava procurando algum problema:

continua após a publicidade

- Você está procurando por problemas, né? Eu só falo dos meus jogadores. Se quiser me fazer uma pergunta, pergunte sobre meus jogadores. Afirmou o dirigente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Relembre a briga entre Al-Khelaïfi e Mbappé

A resposta do presidente é só mais um capítulo da história que Al-Khelaïfi tem com Mbappé. O astro francês, enquanto ainda estava no PSG, tentou sair algumas vezes do clube para ir ao Real Madrid, porém Al-Khelaïfi em quase todas não deixou ou criou algum empecilho para a transferência do craque.

A briga estourou de vez em maio de 2024, quando Mbappé e Al-Khelaïfi discutiram em um embate que “fez a parede tremer”. O bate-boca foi antes de uma partida entre PSG e Toulouse, na qual a equipe parisiense perdeu. O craque já estava de saída do time, porém a relação teria terminado meses antes, quando o craque francês afirmou que não renovaria o contrato e só piorou com o tempo, até chegar a forte discussão.

Em sua saída, Mbappé agradeceu a técnicos, dirigentes, jogadores, torcedores e a todos os funcionários do PSG, com exceção de Al-Khelaïfi. O dirigente recebeu o suposto esquecimento como um insulto. Vale lembrar também que Kylian Mbappé e o PSG vivem em um imbróglio na justiça. O jogador move uma ação contra o clube alegando que não recebeu valores de salário e bônus acordados nos últimos meses em que esteve na equipe.

A última atualização sobre o caso foi em outubro, quando a Comissão Paritária da Liga Francesa a decisão em primeira instância a favor de Mbappé no caso. Deste modo, o PSG teria que pagar 55 milhões de euros ao atacante, valor esse referido aos salários e bônus não pagos. Entretanto, o clube francês ainda pode recorrer à decisão e fontes da agência de notícias AFP afirmou que o time parisiense não tem a intenção de pagar o valor.