Destaque da goleada do Real Madrid por 5 a 1 contra o RB Salzburg pela Champions League, Vinicius Júnior foi questionado sobre um possível retorno de Neymar ao Santos. O craque brasileiro reafirmou sua admiração por Neymar e afirmou que o Santos é a "sua casa".

continua após a publicidade

➡️ Guilherme, do Santos, explica suposta comemoração sobre vinda de Neymar

- O Ney é nosso ídolo, esperamos que ele possa estar de volta o mais rápido possível. Para o futebol brasileiro é muito importante ter um jogador como o Neymar, ainda mais para o Santos, que é a casa dele, onde ele acabou com todos os jogos no Brasil. Sem dúvida ele é o jogador que melhor jogou no Brasil e ainda pôde fazer história fora. Torço para que ele possa tomar a decisão tranquila e que seja feliz para ele e toda a família dele - respondeu Vinicius em entrevista pós-jogo para a TNT Sports Brasil.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Neymar e Santos

O possível retorno de Neymar ao Santos anima os torcedores do clube, que aguardam a volta do craque à Vila Belmiro. Nos bastidores, a diretoria alvinegra trabalha para convencer o estafe do jogador e chegou a enviar, nos últimos dias, um vídeo produzido por inteligência artificial para o atacante, com uma narração em áudio de Pelé.

O camisa 10 da Seleção Brasileira possui contrato válido com o Al Hilal, da Arábia Saudita, até a metade do ano, e está livre para assinar um pré-acordo com qualquer clube do futebol mundial.