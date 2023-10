- A saída de Messi do Barcelona não foi do seu agrado, não pôde se despedir do clube que o acolheu quando criança. As circunstâncias não foram as que Lionel queria. Dei a ele o compromisso de que farei tudo o que for possível para lhe dar a oportunidade de se despedir dos seus torcedores em Barcelona. O Inter Miami irá lá ou faremos algum tipo de jogo com eles - afirmou Mas.