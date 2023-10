O jogo foi marcado por quebras ao longo do terceiro set e muitos erros, total de 50 da croata e 43 da americana. Gauff jogou seu melhor tênis no tie-break e emplacou sua 14ª vitória seguida no circuito (títulos do US Open e Cincinnati antes). Ela vai enfrentar a russa Veronika Kudermetova, 16ª e campeã de Tóquio, no Japão, na última semana, ou a ucraniana Lesia Tsurenko, 49ª.