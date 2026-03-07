menu hamburguer
Futebol Internacional

Presidente do Barcelona critica vitória do Real Madrid: 'Deveria ter sido'

Joan Laporta também criticou Víctor Font, outro candidato à presidencia do Barcelona

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/03/2026
16:22
Laporta - Barcelona
imagem cameraJoan Laporta é presidente do Barcelona desde 2021 (Foto: Lluis Gene/AFP)
  
  

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, participou de um evento de campanha eleitoral na cidade de L'Hospitalet. O dirigente, que já é candidato oficial para reeleição após reunir o número necessário de assinaturas, utilizou o espaço para comentar o resultado da partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, disputada no estádio de Balaídos, e também para falar sobre Víctor Font, seu adversário nas eleições do clube.

Avaliação sobre a arbitragem

Ao analisar a vitória do Real Madrid por 2 a 1, confirmada com um gol do uruguaio Federico Valverde nos acréscimos, Laporta expressou sua discordância em relação à decisão da arbitragem no lance. O presidente do Barcelona declarou que a jogada deveria ter sido invalidada e comparou a situação com ocorrências envolvendo a sua própria equipe em partidas anteriores.

— Tiveram uma sorte histórica, mas esse gol deveria ter sido anulado por uma falta prévia. Contra nós, teriam apitado a falta, já aconteceu conosco no Anoeta — afirmou o presidente. Na sequência de sua fala, Laporta expôs sua visão sobre as marcações da arbitragem em jogos do clube de Madri.

— No Real Madrid sempre acontece a mesma coisa. Quando estão em dificuldades, ou têm ajudas de arbitragem ou acontece alguma coisa. Ajudam eles a ter sorte — declarou o dirigente.

Jogadores do Real Madrid e Celta de Vigo em disputa pela bola (Foto: Miguel Riopa/AFP)
Declarações sobre o cenário eleitoral

Em relação ao pleito marcado para o dia 15 de março, Laporta também avaliou o modelo de gestão proposto por seu oponente, Víctor Font. O atual mandatário classificou o adversário como um tecnócrata e expressou ressalvas sobre o projeto esportivo apresentado por ele para o futuro da instituição.

— O único risco que o projeto esportivo do Barça tem é Víctor Font. Ele tem o Barça em um computador. Não podemos deixar o Barça nas mãos dele — pontuou o candidato. Por fim, o presidente mencionou o andamento do "Caso Negreira" ao avaliar as falas recentes de seu oponente sobre o tema, apontando a ausência de uma retratação por parte de Font.

— Não se retratar é de alguém obtuso, obcecado. Que deixe de vender fumaça e de criar uma cerimônia de confusão. Não pode haver outra vez um teórico que nos leve à ruína — concluiu.

Joan Laporta durante coletiva (Foto: LLUIS GENE / AFP)

