Presidente do Barcelona critica vitória do Real Madrid: 'Deveria ter sido'

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, participou de um evento de campanha eleitoral na cidade de L'Hospitalet. O dirigente, que já é candidato oficial para reeleição após reunir o número necessário de assinaturas, utilizou o espaço para comentar o resultado da partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, disputada no estádio de Balaídos, e também para falar sobre Víctor Font, seu adversário nas eleições do clube.
Avaliação sobre a arbitragem
Ao analisar a vitória do Real Madrid por 2 a 1, confirmada com um gol do uruguaio Federico Valverde nos acréscimos, Laporta expressou sua discordância em relação à decisão da arbitragem no lance. O presidente do Barcelona declarou que a jogada deveria ter sido invalidada e comparou a situação com ocorrências envolvendo a sua própria equipe em partidas anteriores.
— Tiveram uma sorte histórica, mas esse gol deveria ter sido anulado por uma falta prévia. Contra nós, teriam apitado a falta, já aconteceu conosco no Anoeta — afirmou o presidente. Na sequência de sua fala, Laporta expôs sua visão sobre as marcações da arbitragem em jogos do clube de Madri.
— No Real Madrid sempre acontece a mesma coisa. Quando estão em dificuldades, ou têm ajudas de arbitragem ou acontece alguma coisa. Ajudam eles a ter sorte — declarou o dirigente.
Declarações sobre o cenário eleitoral
Em relação ao pleito marcado para o dia 15 de março, Laporta também avaliou o modelo de gestão proposto por seu oponente, Víctor Font. O atual mandatário classificou o adversário como um tecnócrata e expressou ressalvas sobre o projeto esportivo apresentado por ele para o futuro da instituição.
— O único risco que o projeto esportivo do Barça tem é Víctor Font. Ele tem o Barça em um computador. Não podemos deixar o Barça nas mãos dele — pontuou o candidato. Por fim, o presidente mencionou o andamento do "Caso Negreira" ao avaliar as falas recentes de seu oponente sobre o tema, apontando a ausência de uma retratação por parte de Font.
— Não se retratar é de alguém obtuso, obcecado. Que deixe de vender fumaça e de criar uma cerimônia de confusão. Não pode haver outra vez um teórico que nos leve à ruína — concluiu.
