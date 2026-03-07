Em meio a conflito, ex-Real Madrid e ex-Bayern são evacuados do Catar

A escalada das tensões no Oriente Médio forçou uma operação de retirada rápida de cidadãos estrangeiros do Catar neste sábado (7). Em meio ao início de um conflito na região, dois aviões partiram da capital Doha para evacuar espanhóis que estavam retidos no país. Entre os passageiros que conseguiram deixar o território catari nos voos estavam os jogadores Joselu, ex-Real Madrid e atualmente no Al-Gharafa, e Javi Martínez, ex-Bayern de Munique que defende o Al Bidda.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a operação de emergência foi coordenada de forma direta pela embaixada da Espanha. Além de Joselu e Javi Martínez, que atuam profissionalmente no país, os voos também retiraram familiares de outros profissionais do futebol. A esposa do atacante Raúl de Tomás embarcou acompanhada do filho de três meses do casal, assim como a esposa de Pablo Sanz, que trabalha como auxiliar técnico da seleção do Catar.

Javi Martínez em ação no Catar (Foto: Reprodução/Instagram)

Lopetegui permanece em Doha

Apesar do clima de apreensão que motivou a saída de diversos cidadãos, o técnico da seleção catari, o espanhol Julen Lopetegui, tomou a decisão de permanecer em Doha. O treinador continua no comando da equipe nacional enquanto monitora de perto os desdobramentos da crise. Durante a semana, Lopetegui concedeu uma entrevista à emissora "RTVE" para enviar uma mensagem de tranquilidade aos familiares e amigos na Europa, explicando que ele e sua família estão abrigados em segurança na própria residência.

Na entrevista, o treinador detalhou as orientações recebidas das autoridades locais. Ele relatou que a mensagem oficial é de extrema cautela, com o pedido para que os moradores fiquem em casa e permaneçam atentos à possível aproximação de mísseis vindos de áreas distantes. O técnico garantiu estar recebendo os melhores cuidados possíveis e expressou a esperança de que a normalidade seja restabelecida em breve, uma vez que há a expectativa de que o campeonato nacional de futebol seja retomado já na próxima semana.

Julen Lopetegui é treinador da seleção catari (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Possibilidade de novos voos de repatriação

A operação deste sábado reflete os esforços das missões diplomáticas para proteger seus cidadãos diante da complexidade do cenário geopolítico atual. As autoridades espanholas seguem acompanhando a evolução do conflito na região do Golfo e não descartam a organização de novos voos de evacuação nas próximas horas ou dias, caso seja necessário retirar os cidadãos que ainda permanecem no território catari.

