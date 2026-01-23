Presidente do Barcelona convoca eleições; veja detalhes

O Conselho de Administração do Barcelona decidiu, em reunião realizada nesta quinta-feira (22), convocar as eleições para a presidência do clube para o dia 15 de março. A data, que poderá coincidir com a partida entre Barcelona e Sevilla no Spotify Camp Nou, foi escolhida por ser a primeira disponível nos estatutos e por ser considerada a mais adequada para a estabilidade institucional e esportiva da equipe.

— Em reunião da diretoria, concordamos que realizaremos as eleições presidenciais do Barcelona em 15 de março. Acreditamos que esta é a data mais adequada para o funcionamento normal do clube, tanto institucionalmente quanto em campo. Estamos confiantes de que serão eleições exemplares, com alta participação dos eleitores — declarou o atual presidente Joan Laporta.

Renúncia de Laporta e gestão interina

Para concorrer à reeleição, Joan Laporta deverá deixar o cargo assim que a convocação oficial for publicada, o que está previsto para ocorrer por volta de 8 de fevereiro. Durante o período eleitoral, o clube será gerido por uma diretoria interina liderada pelo atual vice-presidente esportivo, Rafael Yuste.

Conforme o artigo 35.4 dos estatutos do clube, não será necessária a formação de uma Comissão Gestora (Comisión Gestora), uma vez que mais de um terço dos membros da diretoria atual permanecerá em suas funções. Yuste governará com o apoio de pelo menos outros cinco diretores até a posse do novo presidente, marcada para 1º de julho. O mandato terá duração de cinco anos, estendendo-se até 30 de junho de 2031.

Joan Laporta é presidente do Barcelona desde 2021 (Foto: Lluis Gene/AFP)

O cenário eleitoral

Além de Joan Laporta, outros nomes já confirmaram ou indicaram a intenção de participar do pleito:

Víctor Font: Segundo colocado nas eleições de 2021, lidera a plataforma Nosaltres e fará um pronunciamento oficial nesta sexta-feira (23). Xavier Vilajoana: Já se declarou "pronto" para o processo e defendeu um modelo eleitoral com debates abertos e alta participação. Marc Ciria: Também manifestou o desejo de concorrer. Joan Camprubí: Líder do movimento Som un Clam, deve anunciar sua candidatura em breve.

Para oficializar a candidatura, cada aspirante precisará reunir 2.321 assinaturas válidas de sócios.

Pautas pendentes e Assembleia Extraordinária

Antes da renúncia de Laporta, o clube planeja realizar uma Assembleia Geral Extraordinária, provisoriamente agendada para o fim de semana de 7 e 8 de fevereiro. Na pauta, estarão a aprovação de novos contratos de patrocínio, incluindo um novo parceiro para a parte de trás da camisa do time principal e a renovação e ampliação do acordo com o Spotify até 2034, envolvendo os naming rights do estádio.

A diretoria também ratificou a renovação da licença da equipe de basquete na Euroliga até 2036, mantendo uma cláusula de saída caso o clube opte por ingressar em um futuro projeto europeu da NBA.

Barcelona perfilado antes do jogo contra o Olympiacos, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

