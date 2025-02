Neste domingo (23), Manchester City e Liverpool produzem no Etihad Stadium, pela Premier League, mais um espetáculo dentre os que nos acostumamos a ver nos anos recentes. Duelos repletos de gols, reviravoltas e jogadas marcantes se juntam para formar a tônica dos embates de dois dos melhores times do continente europeu. Mas será que a animação ainda é a mesma?

A saída de Jürgen Klopp ao final de 2023-24, deixando Anfield após nove anos para ser sucedido pelo holandês Arne Slot, e a má fase vivida por Pep Guardiola no lado azul de Manchester são situações que nadam contra a maré do costume. Por isso, o Lance! foi atrás de torcedores das duas equipes para tentar entender o panorama do confronto e saber como os ingredientes atuais contribuem para o sentimento do clássico.

No córner azul da luta a ser travada, o City vive fase turbulenta e enxerga na vitória uma espécie de recuperação moral. As derrotas pata o Real Madrid, culminando em eliminação precoce na Champions League, trouxeram às competições nacionais uma dose maior de pressão, e vencer um clássico equilibrado sempre é um catalisador do alívio.

Enzo Krieger, presidente da página "The Citizens Brasil", conversou com a reportagem do Lance!, e explicou os fatores territoriais e históricos que deixam o sentimento dos apoiadores mancunianos ainda exacerbado para a partida.

- A rivalidade entre City e Liverpool sempre foi por causa da rixa entre as cidades, algo que vem desde a inauguração da primeira ferrovia moderna do mundo (Manchester-Liverpool). Em campo, a disputa só foi se acentuar em 2018, quando os Reds tiraram a invencibilidade dos Cityzens na Premier League e ganharam o confronto direto na Champions. Um duelo entre Pep e Klopp sempre foi uma disputa, porque se enfrentaram na Alemanha e brigavam por títulos, o que ainda não é com Slot. Agora, o City não luta pelo título da liga e o jogo terá, obviamente, um tom menor - porém, a rivalidade local e histórica ainda coloca um tempero especial na partida - analisou o torcedor.

Do outro lado, o Liverpool vive um momento iluminado. A equipe lidera o Campeonato Inglês e pode voltar a abrir mais de uma dezena de pontos em relação ao vice-líder Arsenal caso triunfe sobre o rival. Mesmo com a paz reinando em Merseyside, Marco Aurélio Júnior, do portal LiverpoolBR, manteve os pés no chão antes de a bola rolar.

- Pessoalmente, nunca houve ansiedade relacionada ao City. Não são rivais, são dominadores nos dias de hoje, apenas isso. Sinto que para a torcida no Brasil em geral a ansiedade existe sim, e continua a mesma. Mas avaliando o contexto geral, não há ansiedade nenhuma além de mais um jogo de Big 6 (sem a relevância de um Liverpool x Everton ou Liverpool x United) - afirmou Marco.

Manchester City e Liverpool fazem clássico pela Premier League neste domingo (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Olhar para a área técnica dos Reds e não ver a vibração calorosa de Jürgen Klopp pode seguir sendo estranho para os aficionados. Foram nove anos de várias conquistas, incluindo uma Champions e a primeira Premier League do clube. Mesmo assim, a confiança no novo treinador, Arne Slot, já é uma realidade, principalmente após a metade inicial quase impecável de 2024-25.

- Existe uma grande esperança. Slot vem fazendo um trabalho próximo ao de Klopp: futebol dominante. Mas começa a ter dificuldades conforme a limitação do elenco faz diferença. Creio que será mais um treinador a ficar anos no Liverpool, tendo muito sucesso - projetou o aficionado.

No outro retângulo que beira as quatro linhas, o personagem é o mesmo, mas o sentimento de costume não. Pep Guardiola reconheceu a turbulência de sua máquina tão dominante nos últimos anos, passou por problemas relacionados à saúde mental, e ainda cambaleia em busca da volta por cima. Porém, os anos dourados não saem da cabeça e nem fazem o torcedor perder a gratidão na Inglaterra.

- O Guardiola não será demitido mesmo se perder todos os jogos do restante da temporada. Ele transformou o clube, e a instituição, em gratidão, o apoia totalmente. A torcida, mesmo naquela péssima sequência, cantou o nome do treinador em todas as partidas, o que é especial se considerarmos o momento difícil que o catalão vive pessoal e profissionalmente. Além de tudo, quem demitiria o melhor da história com o Mundial e uma reformulação no elenco à vista? - opinou Krieger.

Questionados sobre possíveis palpites, os dois torcedores foram sucintos e optaram pelo equilíbrio com a bola rolando.

- Acho que vai ser 2 a 2 - palpitou Enzo.

- É difícil palpitar um grande jogo como esse. City está mal, mas continua sendo o melhor time da Inglaterra. E o Liverpool está bem, é o maior time do país, mas vem de jogos duvidosos. Se me oferecem um empate hoje, eu aceito - brincou Marco Aurélio.

A bola rola para Manchester City e Liverpool às 13h30 (de Brasília) deste domingo (23), pela 26ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+.