O Feyenoord anunciou Robin Van Persie como o novo treinador da equipe no sábado (22). O time, que garantiu vaga nas oitavas de final da Champions League ao eliminar o Milan, estava sem treinador desde o dia 10 de fevereiro.

Revelado pelo Feyenoord, Van Persie foi um dos principais atacantes do futebol mundial nos últimos 20 anos. O jogador teve passagens de destaque por Arsenal e Manchester United, além de experiência no Fenerbahçe, da Turquia. Pela seleção nacional, ele é o maior artilheiro da história, com 50 gols em 102 partidas.

Na área técnica, Van Persie trabalhou nas categorias de base do Feyenoord entre 2023 e 2024. No futebol profissional, ele estava no Heerenveen, da primeira divisão holandesa, onde participou de 26 jogos (nove vitórias, seis empates e onze derrotas), deixando o clube na 9ª posição da liga nacional.

Feyenoord na temporada 2024/25

Dois dias antes do jogo de ida contra o Milan pelos playoffs da Champions League, o Feyenoord demitiu o técnico dinamarquês Brian Priske e sua comissão técnica. Em acordo, a decisão aconteceu por conta da sequência negativa de resultados. O único título do treinador no comando dos holandeses foi a Supercopa dos Países Baixos em 2024.

O Feyenoord ocupa a terceira posição no Campeonato Holandês, com 43 pontos, 11 atrás do líder Ajax. Na Champions League, o clube conseguiu avançar para as oitavas de final, após o 19º lugar na tabela da fase de liga, com 13 pontos em oito rodadas. Sob a gestão interina do holandês Pascal Bosschaart, o clube eliminou o Milan nos playoffs após uma vitória por 1 a 0 em casa, com gol do brasileiro Igor Paixão, e um empate heroico no San Siro por 1 a 1.

