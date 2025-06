Yamal ou Dembelé? Piqué define o favorito à Bola de Ouro: ‘Muito talentoso’

PARIS (FRA) - A temporada de alguns clubes europeus ainda não está 100% concluída até a grande decisão do Mundial de Clubes da Fifa, mas os debates para a disputa da bola de ouro seguem a todo vapor. Durante evento de apresentação da Kings League em Paris, na França, o ex-zagueiro campeão mundial Gerard Piqué se posicionou sobre a disputa do troféu e elegeu seu preferido para vencer a votação.

O criador da Kings League foi questionado sobre a disputa entre Ousmané Dembelé e Lamine Yamal, um francês e um espanhol. Piqué, aposentado em 2023, o defensor atuou com o atacante que hoje defende o PSG e elogiou a temporada, que terminou com títulos da liga e copa francesa, além da Champions League.

Entretanto, a boa relação nos vestiários e a admiração pelo talento de Dembelé não são suficientes para converter a torcida do zagueiro para o francês. Do outro lado, a jovem promessa espanhol é ainda mais encantadora.

Eu joguei com ambos, tive a oportunidade de compartilhar o vestiário mais com Ousmané e um pouco com Lamin. Ambos são incríveis caras, eu adoro eles. O Ousmané foi como um irmão para mim. E o Lamine eu acho que ele é muito talentoso, muito especial - disse Piqué, que não escondeu a vontade de ver um jovem jogador barcelonista voltar a ficar com a taça individual.

- Eu prefiro o Lamine porque ele está no Barça agora e está na Kings League também. Ele tem um time, então eu gostaria que o Lamine ganhasse. Ele é muito jovem, muito talentoso - repetiu Piqué, que deu a declaração durante a feita Viva Tech, em Paris.

Lamine venceu o Campeonato Espanhol e a Copa da Espanha pelo Barcelona, destacando-se ao lado de Raphinha como principal atleta da equipe ao longo da temporada. Dembelé, além do triplete de taças conquistado, disputa o Mundial de Clubes da Fifa e pode finalizar a temporada 2024/25 com quatro troféus.

As semifinais da Kinbgs League aconteceram na Cupra Arena, próximo à Paris. (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Kings League)

Potencial do Mundial de Clubes

Piqué realizou a segunda final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League neste sábado, em Paris, na mesma data em que o Mundial de Clubes da Fifa começa nos Estados Unidos. O ex-jogador avaliou o impacto da competição globalmente, destacando a força de marca que a Fifa tem e o trabalho feito por ela em competições como o próprio campeonato de clubes.

Estamos falando sobre o melhor esporte do mundo, o mais seguido. É incrível tudo o que o futebol gera, e eu acho que a FIFA está fazendo um ótimo trabalho na Copa do Mundo de Clubes e depois na Copa do Mundo de Seleções. São duas competições que, na minha opinião, têm as melhores marcas do mundo, e é por isso que são tão acompanhadas - destacou Piqué.