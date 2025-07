João Félix já é jogador do Al-Nassr. O português, que deve ter sua transferência oficializada nas próximas horas pela diretoria do clube saudita, foi flagrado pela imprensa local participando de uma atividade de aquecimento na parte da manhã desta segunda-feira (28).

continua após a publicidade

➡️ Empresária detona João Félix: ‘Máquina de imprimir dinheiro’

O meia-atacante será negociado em definitivo pelo Chelsea e realizará os exames médicos iniciais antes do anúncio por parte dos Cavaleiros de Najd. No vídeo, o lusitano estava acompanhado de Cristiano Ronaldo, seu companheiro de seleção.

O vínculo entre as partes terá duração de duas temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2027. O movimento, por sua vez, deve custar aos cofres árabes quase R$ 200 milhões fixos, além de cláusulas de bônus pagas à diretoria dos Blues em caso de atingimento de metas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

João, que havia sido comprado em agosto de 2024 junto ao Atlético de Madrid, teve passagem apagada por Londres - assim como no período de empréstimo, no primeiro semestre de 2023. O momento negativo vivido na Inglaterra levou o clube a emprestá-lo para o Milan, onde também não rendeu sob o comando do compatriota Sérgio Conceição.

continua após a publicidade

Félix não fazia parte dos planos do técnico Enzo Maresca para 2025/26. Seu nome, inclusive, chegou a estar listado no Benfica para um retorno ao time pelo qual foi revelado, mas as negociações para se tornar o substituto de Ángel Di María não avançaram.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.