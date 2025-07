Empresária detona João Félix: ‘Máquina de imprimir dinheiro’

Considerado uma das maiores promessas do futebol mundial nos últimos anos, João Félix enfrenta diversos momentos de oscilação e dificuldades para se firmar em novos clubes. Em entrevista à emissora francesa "RMC Sport", Jen Mendelewitsch, empresária da Fifa, fez duras críticas ao atacante português e o chamou de "máquina de imprimir dinheiro".

— João Félix não joga futebol há muito tempo. É uma impressora. É uma máquina de imprimir dinheiro e com o próprio aval, já que ele não se rebela. Já há muito tempo que deveria mandar na sua carreira e não permitir que as pessoas decidam por ele e mandem-no para projetos que não lhe agradam — disse a agente.

— Quando conhece o potencial que ele tem, é triste. Mas é um exemplo do que não se deve fazer quando se é um jovem jogador com potencial. Vai para o Atlético Madrid por 126 milhões de euros num clube onde não encaixava no modelo de jogo. E depois o Chelsea gasta 50 milhões — finalizou.

Alvo antigo do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes, João Félix está próximo de se transferir ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, a pedido do técnico Jorge Jesus, segundo a imprensa portuguesa. A transferência, caso concretizada, representaria uma mudança significativa na trajetória europeia do jovem português, que chegou a ser tratado como uma das grandes esperanças do futebol europeu no início da década.

Carreira de João Félix ⚽

João Félix iniciou sua carreira profissional no Benfica, de Portugal, onde rapidamente se destacou pela habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de finalização, o que lhe rendeu projeção internacional. Em 2019, foi contratado pelo Atlético de Madrid por uma das maiores cifras da história do futebol mundial: 126 milhões de euros (R$ 543 milhões).

Desde então, teve momentos de destaque, mas enfrentou diversos problemas para se encaixar plenamente sob o comando de Diego Simeone. No período vinculado ao Atleti, passou por empréstimos, incluindo passagens pelo Chelsea e Barcelona. A última camisa vestida pelo atacante foi a do Milan, da Itália.

— Podemos fazer todas as perguntas possíveis. A culpa é de todos na verdade. Ou seja, o jogador decidiu deixar-se levar em projetos que não lhe agradam. Estou tentando defendê-lo um pouco, mas Atlético Madrid, Chelsea, Milan, tentou relançar-se no Barcelona. Teve um bom período com Xavi. O que quero dizer é que são clubes atraentes para ele recuperar — disse Jen Mendelewitsch, destacando que uma volta ao Benfica seria o ideal para o jogador.

