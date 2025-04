Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, esteve presente no congresso da entidade, realizado em Belgrado, na Sérvia. O mandatário, questionado sobre a Champions League, comemorou os resultados gerados pela troca do formato da competição, realizada justamente na temporada atual.

- Nosso novo formato gerou mais interesse. Alguns disseram que perderia seu apelo. Muito pelo contrário. Não sei se alguns acreditam em ficção ou em dados, em contos de fadas, mas eles ainda dizem que o futebol está em crise - provocou o esloveno.

A mudança envolveu a extensão da competição de 32 para 36 clubes, e uma troca nos moldes da fase inicial. Ao invés dos tradicionais oito grupos de quatro equipes, o torneio teve uma fase de liga, disputada em pontos corridos, com oito jogos para cada time; os oito melhores avançaram direto às oitavas de final, enquanto uma fase de 16 avos foi criada com os que terminaram entre a nona e a 24ª posição.

🔃 Mudanças na Champions 'rebatem' Superliga Europeia

Ceferin e o corpo da Uefa justificaram a troca como uma motivação para mais clássicos na fase inicial, e a disputa equilibrada por melhores posições até a rodada final. A tratativa foi praticamente uma resposta à tentativa dos clubes de criar a Superliga Europeia, que seria administrada diretamente pelos presidentes de cada instituição, sem a interferência do órgão máximo do futebol no Velho Continente.

➡️ Copa do Mundo Feminina de 2035 tem país ‘favorito’ na disputa para sede

- Eles querem dividir e destruir, nós nos unimos e construímos. Eles dizem que apenas os melhores devem jogar contra os melhores, e vimos vencedores que provam o contrário. Atalanta e Olympiacos foram campeões recentemente, a seleção de San Marino começou a vencer partidas, a Eurocopa teve 5 bilhões de espectadores. Havia 230 milhões de fãs nos nossos torneios. Como podem dizer que o futebol está doente ou em crise? São os cínicos e oportunistas que estão em crise - disparou Aleksander.

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, elogiou mudança de formato na Champions (Foto: Predrag Milosavljevic / AFP)

O projeto da Superliga passou por variações nos últimos anos e ainda existe, impulsionado pelo desejo profundo de Real Madrid e Barcelona. Porém, as ameaças de sanções feitas pela Uefa aos clubes inclinados à nova esfera foi praticamente suficiente para que outros gigantes da Europa, também inseridos no planejamento, mudassem o pensamento e aceitassem a continuidade da Champions League.