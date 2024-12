Superliga Europeia envia pedido de reconhecimento oficial à Uefa

A Superliga Europeia está cada vez mais perto de se tornar uma realidade. Idealizada pelos principais clubes do futebol do Velho Continente, a competição solicitou à Uefa o reconhecimento oficial através da A22, empresa que promove as ações além do campo.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Chelsea testa positivo em exame antidoping e pode ser suspenso

Segundo o jornal espanhol "As", o nome oficial da Superliga será "Liga UNIFY", em referência à plataforma de streaming que chegou a um acordo com os mandatários para fazer transmissões gratuitas dos jogos ao público. Haverá também uma espécie de assinatura premium para os torcedores que quiserem acompanhar as partidas com inclusão de interatividades, como estatísticas e informações em tempo real, além da redução de propagandas publicitárias.

Em dado momento, a Fifa e a Uefa foram contrárias à ideia dos clubes, já que o controle dos campeonatos ficará restrito aos clubes e fugirá de seu guarda-chuva. Ameaças de sanções foram feitas às diretorias que não deixassem o projeto de lado. Em dezembro de 2023, porém, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJ-UE) afirmou que existia uma violação dentro desta possibilidade de punição, e que a Superliga Europeia deve ser aprovada pelas duas entidades se existir "transparência, meritocracia e inclusão" no projeto.

continua após a publicidade

➡️ Para acompanhar todas as notícias de futebol internacional, acesse o Lance! e fique por dentro em tempo real

O pedido pela aprovação se dá em meio às negociações com as 96 equipes que vão compor as quatro divisões. O projeto inicial apresentava três ligas (Estrela, Ouro e Azul), com 64 times; a disputa feminina terá apenas as duas primeiras. O CEO da A22, Bernd Reichart, garante que houve resposta coletivamente positiva, e mantém confiança em um final feliz para os idealizadores.

- A A22 está focada em alcançar o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis para o futebol. Com o nosso trabalho, identificamos uma série de desafios críticos que nosso esporte enfrenta, como aumento do valor de sócio-torcedores, calendário insustentável, investimento inadequado no futebol feminino e descontentamento com as atuais competições europeias do ponto de vista do formato e dos mandatários. Queremos entregar soluções com a Superliga Europeia - afirmou o empresário alemão.

continua após a publicidade

Bernd Reichart é o responsável pela condução do projeto da A22 com a Superliga Europeia (Foto: Reprodução / A22 Twitter)

Para evitar conflito com o calendário da Uefa, a intenção é que a Superliga seja montada em função das ligas nacionais, com os melhores colocados de cada uma delas avançando para as ligas de topo, e assim sucessivamente. A princípio, haverá também um sistema de acesso e rebaixamento entre as quatro divisões.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional