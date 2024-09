Presidente da La Liga apoia greve proposta por Rodri no calendário europeu

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 06:40 • Madri (ESP)

Durante um evento esportivo em Sevilha, o presidente da La Liga, Javier Tebas, se posicionou a favor de uma possível greve proposta por Rodri, devido ao calendário do futebol europeu. O mandatário afirmou apoiar as críticas sobre o número excessivo de partidas com a "Nova Champions League".

- Acho que o Rodri tem razão sobre uma possível greve dos jogadores de futebol. Acho que há um acúmulo de partidas, são 200 jogadores nessa questão (na Champions League). Mas eu também falo pelos 40 mil outros jogadores profissionais e os dois mil clubes restantes. Se esta greve servir para resolver a questão dos calendários, para que as datas sejam melhor reestruturadas, é bem-vinda porque algo tem que acontecer. Mas não é para retirar os clubes das ligas nacionais, mas sim para que o Mundial de Clubes não exista - disse Javier Tebas, em evento que reúne profissionais dos mais diversos clubes do continente.

O posicionamento do volante do Manchester City é sobre a nova fórmula da competição, que promete ampliar a competitividade e o número de jogos. Na temporada 2023/24, Rodri atuou em 63 jogos entre compromissos com a seleção da Espanha e com o clube inglês. Ele citou que, com o aumento do número de partidas, o desempenho irá diminuir.

No novo formato, as 32 equipes classificadas serão divididas em oito grupos com quatro times, que se enfrentarão em jogo único. Os dois melhores se classificam às oitavas de final, com mata-mata em jogo único.

- Iremos aos canais legais apropriados se o sindicato dos jogadores decidir entrar em greve por este motivo. O que não é apenas um problema de saturação excessiva dos jogos de 70, 80, 100 jogadores, é um problema muito maior, afeta toda a indústria. Os atletas que não disputam as competições europeias, se seguirem estes critérios, ficarão com rendimentos menores, os clubes vão desaparecer... É isso que estamos e estaremos apoiando, claro - comentou o presidente da La Liga.