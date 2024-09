Rodri, do Manchester City, vê chance de greve de jogadores por aumento de jogos na Champions

Rodri, do Manchester City, é um dos candidatos à Bola de Ouro (Foto: Oli Scarff / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 11:01 • Manchester (ING)

Um dos candidatos ao prêmio da Bola de Ouro, o volante Rodri, do Manchester City, foi mais um a criticar o inchaço do calendário do futebol europeu. Por conta da "Nova Champions League", o espanhol afirmou que há chance de os jogadores entrarem em greve dado o cenário atual.

➡️ Alisson reclama de novo formato da Champions League: ‘Ninguém pergunta aos jogadores’

- Acho que estamos próximos disso (greve dos atletas). É fácil de entender. Se perguntar para qualquer outro jogador, vai dizer o mesmo. Se continuar assim, chegará um momento em que não teremos outra opção. É algo que nos preocupa porque somos os caras que sofrem - disse Rodri.

A Uefa promoveu uma mudança no formato da Liga dos Campeões nesta temporada. A nova fórmula promete ampliar a competitividade e o valor de mercado da competição por meio da maior promoção de partidas de peso desde o início do torneio. Cada equipe jogará oito vezes na fase de liga, sendo todas contra times diferentes, e não há mais grupos, apenas uma classificação geral.

➡️ Nova Champions League terá calendário repleto de ‘clássicos’ na primeira fase; confira lista

Volante espanhol foi mais um a criticar o inchaço do calendário do futebol europeu (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

Depois de ser campeão com a Espanha na Eurocopa, Rodri teve um curto período de recuperação até o início da temporada e enfatizou a necessidade de ter mais tempo para descansar. Ele citou que, com o aumento do número de partidas, o desempenho irá diminuir.

- Na minha humilde opinião, acho que é demais. Aalguém tem que cuidar da gente, porque somos os principais personagens deste esporte, ou negócio, ou seja lá como queira chamar. Nem tudo é dinheiro ou marketing, é também a qualidade do show. Quando estou descansado, jogo melhor. Se as pessoas quiserem ver um futebol melhor, precisamos descansar. Quando o número de jogos começar a aumentar, o desempenho e a qualidade diminuem - afirmou o espanhol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Manchester City vai estrear na Champions League naa quarta-feira (18), contra a Inter de Milão, em casa. O jogo vai reeditar o encontro da grande final da competição na temporada 2022/23.